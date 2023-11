Földi László: Az arab világ évtizedekkel ezelőtt elkezdte elfoglalni Európát + videó

Az Információs Hivatal műveleti igazgatója kiemelte, az iszlám gondokodás nem tűri a korábbi rendszereket, legyen szó vallásról, vagy kultúráról, hanem ők elfoglalni jönnek.

Az az elképzelés, hogy a közel-keleti olajvidéken egyre rosszabb lesz a klíma, ez látható módon, esetleg még az olaj is elfogy abban a formában, vagy a gáz, ami eddig volt, tehát nekik élettér kell. És ez az élettér-elfoglalás elindult. De ez csöndben történt, láthatatlan módon, vagy minimálisan látható módon, és nem erőszakkal, hanem hogyan. Idehozták a pénzt például, fölvásároltak részvényeket, fölvásároltak ingatlanokat, sportcsapatokat, sportegyesületeket. Tehát ingatlan szinten gyakorlatilag Európa nagy részét gyakorlatilag megvették

- mutatott rá.

Földi László leszögezte,

Európa vezetőinek most már mindent félre kell tenni abban a logikában, hogy itt miért is történt a migráció, miért is történik a befogadás, mert az életünkről van szó.