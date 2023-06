A HírTV Bayer Show című műsorának Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter volt a vendége, akivel a 2024-es magyar uniós elnökségről és a migránskvótáról is beszélgetett a műsor házigazdája, Bayer Zsolt.

Varga Judit: A tervezett kvótarendszer felér egy meghívólevéllel

Mi mindig is mondtuk, most meg megint igazunk lett, és a kvóta az kvóta marad, akárhogy is címkézzük - így reagált Varga Judit igazságügyi miniszter arra, hogy EU bevezetné a migránsok kötelező szétosztását a tagállamok között.

2023. június 11.