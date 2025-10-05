Keresés

Bayer show

Ezért bontották fel Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését + videó

2025. október 05., vasárnap 21:55 | HírTV
Bayer Zsolt Szalay-Bobrovniczky Kristóf Bayer show Ruszin-Szendi Romulusz

Ruszin-Szendi Romulusz és a Tisza Párt is veszélyes a magyar emberek biztonságára – erről a honvédelmi miniszter beszélt a Bayer show-ban. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a volt vezérkari főnök méltatlanná vált a katonaságra. 

  • Ezért bontották fel Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését + videó

Oly mértékben sérült katonai minőségében, hogy nem állíthatom oda a magyar katona elé példaképként – reagált a honvédelmi miniszter a Bayer show-ban arra, miért bontotta fel a volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta:

neki a magyar katonai morál érdekében kellett fellépnie.

Összességében ki lehet mondani, hogy Ruszin-Szendi Romulusz méltatlanná vált arra, hogy katona legyen, ezért a tartalékos szerződését is felbontottuk. Ruszin-Szendi Romulusz pedig a Tisza, a Tisza pedig veszélyes a magyar emberek biztonságra – jelentette ki a tárcavezető.

A honvédelmi miniszter szerint Ruszin-Szendi Romulusz katonaként és elemzőként is folyamatosan olyan nyilatkozatokat tesz, ami a háború irányába mutat, ez pedig őt magát is veszélyessé teszi. Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról is beszélt, hogy Ukrajna miközben háborúzik, folyamatosan vádakat fogalmaz meg Magyarországgal szemben, amivel le akarja járatni hazánkat a NATO és a nemzetközi közvélemény előtt is.

Teljes adás: 

 

 

