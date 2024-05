„Én csak egy kávét kérek” - Kósa Lajos a Magyar Péter-jelenségről + videó

Magyar Péter a nagytemplom előtt kicsit tájidegen volt, mint az akácfa a Nagyerdő tölgyesei között - fogalmazott Kósa Lajos.

A politikus rámutatott, a 6-7 ezres tüntetésen mintegy 2500 fő volt debreceni, ez pedig annak fényében nem sok, hogy 2022-ben a leadott szavazatok alapján 35-40 ezren voksoltak Debrecenben a baloldalra.

(Magyar Péter híveinek egyébként sikerült letaposniuk a Kossuth-szobor előtt az üvegmozaik-darabokból kirakott városcímert.)