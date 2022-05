Dömötör Csaba: Fizikai és anyagi értelemben is a biztonság az elsődleges

Megosztás itt:

„A bankok köszönik szépen, jól vannak és extraprofitot is felhalmoztak a szokványos profitszinten túl. Amikor egy ilyen helyzetben vagyunk, amikor a legfontosabb a családok biztonsága, a kormány elvárja ezektől a szereplőktől, hogy járuljanak ehhez a rezsivédelmi alaphoz. A döntésnek alapvetően ez a lényege. Ez 2022-re és 2023-ra vonatkozik és világosan következik a választás eredményéből is, ahol is mi azt mondtuk, hogy a biztonság elsődleges fizikai és anyagi értelemben is"

- mondta el Dömötör Csaba.

Hír TV