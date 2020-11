Deutsch Tamás: Lenne mit söprögetni az Európai Parlamentnek a saját háza táján is

Vérlázító pökhendiségnek nevezte a házelnök a Kossuth Rádióban, hogy az Európai Unió a jogállamiságra hivatkozva saját működési szabályait tapossa sárba, ami a közösség totális erkölcsi talajvesztését mutatja. Kövér László közölte: Brüsszel ma még csak Magyarországon próbál példát statuálni a pénzügyi és jogállamisági kérdések összekapcsolásával, de amennyiben ezt sikerre tudja vinni, akkor a joguralom helyett a mindenkori erősebbek fognak uralkodni Európában. A mandiner.hu információi szerint a magyar miniszterelnök kész megvétózni az európai uniós költségvetést és a helyreállítási alapot is, amennyiben jogállamisághoz kötik az egyes tagállamoknak szánt források kifizetését. Nem felel meg a jogállamiság feltételeinek az Európai Parlament működése - hívta fel a figyelmet a Fidesz EP-képviselője a Bayer showban. Deutsch Tamás kiemelte: bár jó szándék vezeti az elnököt és a frakcióvezetőket, az uniós testület működése mégis jogellenes és szabálytalan, ezáltal döntései is megtámadhatóak. 4673 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 109.616-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 81 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 2438-ra emelkedett, 25 070-en meggyógyultak. A következő 10-14 napban megduplázódhat az új koronavírus-fertőzöttek száma – mondta az országos tisztifőorvos a köztelevíziónak. Müller Cecília elmondta: a fertőzöttek száma minden nap emelkedik, ezért az egészségügy felkészül. A tisztifőorvos hozzátette: az elsődleges cél, hogy minél kevesebben fertőződjenek meg, valamint az, hogy aki megbetegszik, ne kerüljön kórházba, hiszen az egészségügyi ellátórendszer terhelése jelenleg is nagy. Rendkívül fontos a járványügyi szabályok betartása - erre hívta fel a figyelmet az emberi erőforrások minisztere közösségi oldalán. Karácsony Gergely főpolgármester téved, az antigén gyorstesztek nem alkalmasak szűrésre - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Karácsony Gergely szerint „végtelenül szomorú, hogy a jelek szerint a Nemzeti Népegészségügyi Központot is belerángatták a fővárosi önkormányzat ellen minden csatornán zajló lejárató kampányba". A Fidesz és a KDNP parlamenti képviselői mindaddig nem vesznek részt az Országgyűlés népjólét bizottságának járványügyi napirendjein, ameddig a „kamuvideós” Korózs Lajos nem kér bocsánatot és nem távozik a testület éléről - mondta Nacsa Lőrinc képviselő. Fizetős maradt az ellenzéki vezetésű Vác önkormányzatának tulajdonában lévő mélygarázs annak ellenére, hogy a hatályos kormányrendelet országszerte ingyenessé tette a parkolást. Az értékek megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Fejér megyei Pázmándon. Kifejezetten a pszichológiai nyomásgyakorlás volt a céljuk a legutóbbi nyugat-európai terrortámadások elkövetőinek - mondta Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese az M1-en. Gratuláló levelet küldött a miniszterelnök Joe Bidennek. Orbán Viktor jó egészséget és folyamatos sikereket kívánt a republikánus jelöltnek rendkívül felelősségteljes feladatainak ellátásához. Gratulált Áder János köztársasági elnök Joe Biden megválasztott amerikai elnöknek. Áder János levelében úgy fogalmazott: a magyar-amerikai kapcsolatok a két nemzet hagyományos szabadságvágyára és a demokrácia melletti elkötelezettségére épülnek. Magyarország ezt a jövőben tovább kívánja erősíteni - írta a magyar államfő. Joe Biden teljesen hamisan pózol győztesként - közölte Donald Trump. A hivatalban lévő elnök nem ismeri el vereségét és csalást emleget. Trump és csapata hétfőn a bíróságon támadja meg a végeredményt, miután több gyanús dolog is napvilágot látott. A brit miniszterelnök szerint az Egyesült Államok Nagy-Britannia legszorosabb és legfontosabb szövetségese, és a brit kormány a közös értékek és érdekek védelmében működik majd együtt Joe Biden leendő demokrata párti amerikai elnök kormányával. Gratulált Szvjatlana Chinaouszkaja fehérorosz ellenzéki vezető Joe Bidennek az amerikai elnökválasztáson elért sikeréhez, és egyúttal reményét fejezte ki, hogy mielőbb találkozhat az Egyesült Államok januárban hivatalba lépő új elnökével. A nemzeti régiók védelmében indított európai aláírásgyűjtés folytatásában és egy új európai etnoregionáls mozgalom megalapozásában reménykedik a kezdeményezést elindító Székely Nemzeti Tanács. A világon 49,8 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,2 millió, a gyógyultaké pedig 32,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Szlovéniában csökkent, Horvátországban tovább nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma. A német szövetségi kormány reményei szerint „nagyon hamar" megkaphatják a forgalomba hozatali engedélyt az új típusú koronavírus elleni első oltóanyagok - mondta Angela Merkel német kancellár. Alto Adige (Dél-Tirol) járványveszélyes térségnek számít, ezért hétfőtől a tartomány lezárja határait, és egész napos kijárási tilalom lép életbe - jelentette be Arno Kompatscher, az autonóm olaszországi tartomány elnöke. Olivier Véran francia egészségügyi miniszter szerint Franciaországban lelassult a koronavírus-járvány terjedése, de még túl korai lenne a tíz napja kihirdetett általános karantén következtetéseit levonni. Ismét több száz tüntetőt vettek őrizetbe maszkot viselő egyenruhások Fehéroroszországban az újbóli kormányellenes tömegtüntetésen. Könnygázzal és vízágyúval oszlatta szét a rendőrség a tiltakozók tömegét Tbilisziben a georgiai választási bizottság épületénél, ahol a szerintük elcsalt, október 31-i parlamenti választás megismétlését követelték. Vízágyút is bevetve tartóztatta fel a rendőrség Bangkokban, Thaiföldön a monarchia reformjáért tiltakozókat. Letette a hivatali esküt Luis Arce Bolívia új elnöke, amivel a baloldal visszatért a dél-amerikai ország élére egy évvel az után, hogy Evo Morales menekülni kényszerült az országból. Tizenhét migránst és egy embercsempészt tartóztattak fel a rendőrök az M6-os autópálya egyik pihenőjénél, Paksnál - közölte a rendőrség. Tíz üzletet záratott be a rendőrség összesen 102 napra a járványügyi szabályok megsértése miatt - jelentette ki az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Gál Kristóf elmondta: A rendőrség 256 esetben intézkedett az éjszakai kijárási korlátozással kapcsolatban pénteken és szombaton, a rendőrök 28 esetben figyelmeztettek, 168 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, 60 esetben pedig feljelentést tettek. Személyes adatokkal visszaélve több mint 27 millió forintot csalt ki egy kaposvári bűnbanda az egyik legnagyobb magyarországi távközlési szolgáltatótól - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Női kézilabda BL: Győri Audi ETO KC-BV Borussia 09 Dortmund (német) 38:25 Labdarúgó NB I: Ferencvárosi TC-Mezőkövesd Zsóry FC 3:0; ZTE FC-Kisvárda Master Good 1:2 Férfi vízilabda ob I: ZF-Eger - Budapesti Honvéd SE 13:17 Szabó Tünde sportért felelős államtitkárt, olimpiai ezüstérmes úszót választották az Európai Úszó Szövetség alelnökévé a szervezet vasárnapi választókongresszusán.