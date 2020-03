Csókay András: Ha a Jóisten csodát akar tenni, megteszi nélkülem is

Mára általános európai állásponttá vált az a meggyőződés, amelyet Magyarország már 2015-ben hangoztatott, amikor az első migrációs hullám elérte Európát - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. A világ négy különböző országában összesen nyolc magyar tartózkodik karanténintézkedés alatt - számolt be a külgazdasági és külügyminiszter. Az Észak-Olaszországban elrendelt újabb korlátozásokkal kapcsolatban a tárcavezető azt mondta: senkinek sem ajánlja, hogy odautazzon. Hétre nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon. Egy iráni diáknál és egy magyar nőnél mutatták ki a betegséget. Mindketten a korábbi fertőzöttekkel voltak kapcsolatban. Gyengélkedik és az intenzív osztályon van az az idős férfi, akit ötödik magyarországi koronavírus fertőzöttként diagnosztizáltak - közölte az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta: a férfi állapota a meglévő betegségei és életkora folytán rossz. Hozzátette: az idős férfit leszámítva a fertőzöttek állapota kielégítő. Látogatási tilalmat rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében az új koronavírus miatt. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér holnaptól nem fogad járatokat a koronavírus-járvánnyal érintett észak-olasz városokból - közölte a Budapest Airport Zrt. Nem szabad alábecsülni a koronavírust, de a pánikkeltés sem célravezető - ezt az elvet tartja irányadónak a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István a Hír Tv A Nyolcas című műsorában arra kérte az ellenzék képviselőit, hogy ne csináljanak pártpolitikai kérdést a járványból. Magyar kutatók is részt vesznek a koronavírus elleni vakcina fejlesztésében. Az ellenzéknek csak akkor lehet esélye a következő országgyűlési választáson, ha nem a 2010 előtti világot akarja visszahozni - jelentette ki karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd Magyarországért társelnöke. Az EU tagállamaiban a vezető beosztásban dolgozók csupán egyharmada nő, Magyarországon azonban jóval nagyobb ez az arány, a vezetői pozíciókat 42 százalékban nők töltik be - derül ki az Eurostat nemzetközi nőnapon közzétett felméréséből. Jelentősen megnőhet a Görögországba tartó migránsok száma - erre figyelmeztetett a török belügyminiszter. A tárcavezető szerint már 143 ezer bevándorló jutott Görögországba. Ezt Athén cáfolja. Recep Tayyip Erdogan török elnök azt javasolta Görögországnak, hogy Törökországhoz hasonlóan nyissa meg „kapuit” a migránsok előtt, mondván az emberek csak keresztülhaladnának rajta Európa más országai felé. A görög kormány közzétett egy videófelvételt, amelyen az látszik, hogy egy katonai jármű elbontja a török oldalon a két országot elválasztó határkerítést. Világszerte 3661 halottat, 108 ezer koronavírussal fertőzött és 61 ezer gyógyult személyt tart nyilván az ENSZ. Erősen emelkedett az új koronavírus-fertőzöttek száma Ausztriában, vasárnap reggelig 104 embernél diagnosztizálták a vírust - közölte az osztrák egészségügyi tárca. Bulgáriában is megjelent az új koronavírus, bolgár egészségügyi illetékesek négy fertőzöttről adtak hírt. Csehországban már 26-ra emelkedett az új koronavírussal fertőzött személyek száma. A betegség eddig minden esetben enyhe lefolyású - közölte az egészségügyi tárca. Meghaladta a 800-at az új koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma Németországban. A koronavírus-járvány lassítása érdekében ajánlatos lemondani az ezernél több résztvevővel tervezett rendezvényeket Németországban - mondta Jens Spahn egészségügyi miniszter. Belgiumban újabb 31 koronavírus-esetet azonosítottak, Hollandiában meghalt két fertőzött. Olaszországban 133 újabb halálos áldozatot regisztráltak 24 óra alatt, ezzel 366-ra emelkedett az új koronavírus fertőzés halálos áldozatainak a száma - jelentették be olasz egészségügyi illetékesek. Olaszország lakóinak egynegyede karanténban van - emelték ki a hírügynökségi jelentések az után, hogy az olasz kormány vesztegzár alá helyezte a tízmillió lakosú Lombardia tartományt. Spanyolország elismeri és köszöni azokat a drasztikus intézkedéseket, amelyeket Olaszország tesz a koronavírus-fertőzések megfékezése érdekében - közölte a spanyol egészségügyi miniszter. Törvénytervezetet terjeszt elő a brit kormány annak érdekében, hogy az új koronavírus okozta járvány terjedésének megfékezésébe bekapcsolódó önkéntes segítőket ne lehessen elbocsátani munkahelyükről. 49-cel nőtt Iránban a koronavírusban elhunyt emberek száma az egészségügyi minisztérium bejelentése szerint, ezzel a járványnak már 194 halálos áldozata van a síita államban. Meghalt az első új koronavírussal fertőzött beteg a dél-amerikai kontinensen, az argentin egészségügyi hatóságok közlése szerint a 64 éves férfi, aki egyebek között cukorbeteg volt, európai körútja során fertőződött meg. Meghaladta a hétezret az új koronavírus fertőzöttek száma Dél-Koreában, ahol 179 újabb megbetegedésről adtak hírt a hatóságok. A koronavírus fertőzöttjeihez és a betegeket kezelő orvosokhoz, ápolókhoz való közelségét hangoztatta Ferenc pápa, aki a járvány olaszországi terjedése miatt nem jelent meg személyesen a Szent Péter téren, hanem videokapcsolatban mondta el beszédét. Megölték Kabulban a közép-afganisztáni Logar tartomány tanácsának egyik tagját, valamint két testőrét - közölték afgán rendőrségi források. Kenyában a hatóságok végeztek az al-Shabaab szomáliai terrorszervezet két feltételezett tagjával. Öten vesztették életüket lavinában a felső-ausztriai Dachstein-hegységben. Ideiglenes szálláshelyen kényszerültek tölteni az éjszakát Vácott egy tízemeletes társasház lakói, mert a ház egyik lakásában gázrobbanás történt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Gumilövedékes fegyverrel raboltak ki egy non-stop éttermet Budapest XIX. kerületében, a Határ úton - közölte a rendőrség. Kivezették a Jobbikos Szabó Balázst az Újpest-Vasas röplabda mérkőzésről. A politikus társaival szabályellenes drapériákat akart kifeszíteni a lelátóra valamint a jó ízlést sértő rigmusokat skandáltak. A biztonsági szolgálat többször távozásra szólította fel Szabó Balázst, amit ő megtagadott. Ezt követően eltávolították a stadionból. Szlovák jégkorongliga: MAC Újbuda - HC 07 Detva (szlovák) 4:2 Labdarúgó NB II: Kazincbarcika - MTK Budapest 3:1 A magyarok közül Berta Dániel és Peterdi András szerepelt a legjobban a budapesti WestEnd párbajtőr Grand Prix-n: mindketten negyeddöntőbe jutottak, előbbi hetedik, utóbbi nyolcadik lett. A magyar férfi kardválogatott 4. lett a luxembourgi világkupán, ezzel matematikailag is biztosította helyét a tokiói olimpián. A koronavírus-járvány miatt nézők nélkül rendezik meg a Forma-1-es idény második versenyét, a március 22-re kiírt Bahreini Nagydíjat - közölték a szervezők.