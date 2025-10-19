Keresés

2025. 10. 19. Vasárnap Nándor napja
Bayer show

Brüsszel háborús pszichózisban, de jön a budapesti Trump–Putyin-csúcs + videó

2025. október 19., vasárnap 21:55 | HírTV
Bayer Zsolt Bayer show Domötör Csaba

Miközben a hét híre az volt, hogy közeljövőben békecsúcsot tart Budapesten az amerikai és az orosz elnök, addig Brüsszel bemutatta azt a tervet, miszerint egész Európának át kell állnia hadigazdálkodásra. A témában Dömötör Csabát, a Fidesz európai parlamenti képviselőjét kérdezte Bayer Zsolt a Bayer show-ban. 

  • Brüsszel háborús pszichózisban, de jön a budapesti Trump–Putyin-csúcs + videó

Egy olyan védelminek mondott háborús tervről van szó, ami mindent alárendel az orosz-ukrán háború támogatásának (...) az Európai Parlament és az Európai Bizottság azt atípusú bideni politikát viszi tovább, amit egy-két évvel ezelőtt láthattunk - mutatott rá Dömötör Csaba. 

Kiemelte, ebben a tervben úgy beszélnek Ukrajnáról, hogy Ukrajna az európai biztonságpolitikai architektúra szerves része (...) és innen már nincs sok ahhoz, hogy azt gondolják az Unió is hadban áll.

Ez a típusú háborús pszichózis megjelenik a tagországokban is 

– tette hozzá. 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 800 milliárd eurós katonai csomagot akar elfogadtatni, ez átszámítva mintegy 320 ezer milliárd forint. Mivel évek óta stagnál az európai gazdaság, a megoldás az lenne, hogy ezt az összeget más területekről szereznák be. 

A gazdáktól elvett pénzt rakétákra akarják költeni, amit aztán Ukrajnában lőnek ki, abból nem lesz több munkahely és nagyon fog hiányozni az az összeg az európai gazdaságból 

– tette hozzá. 

Jön a békecsúcs

Arra a felvetésre, hogy Budapest ad majd otthont Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójának, Dömötör Csaba felhívta rá a figyelmet, Orbán Viktornak elképesztő ellenszélben kellett dolgoznia (...) olyan ellenszélben képviselte a béke hangját Európában, hogy azt nehéz leírni. 

A Bayer show-ban az is szóba került, hogy Magyar Péter szerint az ő kezdeményezése miatt rendezik Budapesten a Trump–Putyin-találkozót.

Teljes adás: 

 

 

Kapcsolódó tartalmak

