Békés Márton: Világ globalistái, meneküljetek!

Az Európai Bizottságnak olyan vezetőre van szüksége, aki tiszteli a közép-európai országokat - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője a Kossuth rádióban. Rogán Antal kiemelte: a magyar kormányt a választók azzal bízták meg, hogy állítsa meg a bevándorlást, így az európai vezetők közül nem lehetett olyan személyeket jelölni, akik egyértelmű bevándorláspártiak. A magyarországi ellenzék Gyurcsányék vezetésével máris megkezdte az áskálódást saját hazájuk és a magyar emberek akarata ellen az Európai Parlamentben - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP EP-képviselője. Az ellenzéki térfélen káosz és széthúzás van, nem összefogás - erről beszélt Palóc André, a Századvég és Deák Dániel, a XXI. Század Intézet munkatársa az M1 műsorában. Nemzetállam és demokrácia nem létezik egymás nélkül - hangsúlyozta Békés Márton, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója a Bayer Show-ban. Hat ellenzéki párt és több mint negyven civil szervezet csatlakozott a gyűlölet visszaszorítása, a józanabb, békésebb közélet érdekében kiadott 1 Magyarország Nyilatkozathoz - tudatta a Roma Sajtóközpont. A teljes foglalkoztatás elérése érdekében a kormány júliustól újabb négy megyére, Csongrádra, Békésre, Somogyra és Baranyára is kiterjeszti a munkaügyi hivatalok hatékonyságát növelő reformprogramot - jelentette be Varga Mihály. Májusban 6,1 százalékkal nőtt az ipari termelés, amiben döntő szerepe van az autógyártásnak, feldolgozóiparnak - mondta Csath Magdolna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára az M1-en. A magyar nyelvi jogok vélelmezett bővítése ellen rendezett tüntetést Bukarestben a kormány épülete előtt két román civil szervezet. Ursula von der Leyen jó jelölt az Európai Bizottság élére, ám az eljárás, amely során kiválasztották, hajmeresztő volt - jelentette ki Sebastian Kurz volt osztrák kancellár, az Osztrák Néppárt elnöke a Welt am Sonntag c. lapnak. Pártokon átívelő, nemzeti klímakonszenzus megalkotását szorgalmazza a német Kereszténydemokrata Unió vezetője, Annegret Kramp-Karrenbauer. Németországnak világbajnokká kell válnia az elektromos autók gyártása terén, és az első országnak kell lennie, amely megvalósítja útjain az önvezető autós közlekedés lehetőségét - jelentette ki Peter Altmaier német gazdasági miniszter. Partra szálltak a bevándorlók és menekültek Lampedusán a Mediterranea olasz civil szervezet hajójáról, amely Matteo Salvini belügyminiszter tiltásával dacolva kikötött a szigeten. Az exit poll felmérések szerint a jobboldali ellenzéki Új Demokrácia párt nyerte meg Görögországban az előrehozott parlamenti választásokat. Boris Johnson brit miniszterelnök-jelölt közölte, hogy nem blöff, amikor arról beszél, hogy kormányfőként akár a Brexit feltételeit rögzítő megállapodás nélkül is kiléptetné Nagy-Britanniát az Európai Unióból. Irán bejelentette, hogy megkezdi a megengedettnél magasabb fokú urándúsítást - közölte Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter-helyettes. Iránnak tartania kell magát az atomprogramja korlátozásáról 2015-ben kötött nemzetközi megállapodáshoz - hangsúlyozták a megállapodásban részes európai országok és Kína. Az izraeli miniszterelnök szerint nagyon veszélyes, hogy Irán megszegi az urándúsításra vonatkozó nemzetközi korlátozásokat. Benjámin Netanjahu ismét Teherán elleni szankciók kiszabására szólította fel Európát - jelentette a ynet. Az afgán biztonsági erők legalább 8 tagját megölték és több mint 50 polgári személyt megsebesítettek tálib iszlamista fegyveresek, amikor gépkocsiba rejtett pokolgépet robbantottak az afganisztáni Gazni tartományban. Több mint száz embert vettek őrizetbe Kazahsztánban kormányellenes tüntetéseken. A tiltakozók a befolyással bíró Nurszultan Nazarbajev volt elnök távozását követelték. Árokba futott, és felrobbant egy üzemanyag-szállító teherautó Oroszországban; a gépkocsi tartályán hét turista utazott, és közülük hárman meghaltak a balesetben Ismét tömegtüntetés volt Hongkongban a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet ellen, a demonstráció ezúttal békésen zajlott - írja a South China Morning Post hongkongi lap. Az Egyesült Államok azt szeretné, hogy Németország szárazföldi csapatokat küldjön Szíria északkeleti részére, hogy segítsenek az ott harcoló, kurd vezetésű milíciának az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni küzdelemben. Fának csapódott egy autó Győrújfaluban, egy ember meghalt. Négy autó ütközött Kapuvár és Vitnyéd között. A balesetben többen megsérültek, őket a mentők kórházba vitték - közölte a rendőrség. Heves zivatarok veszélye miatt másodfokú riasztást adott ki Nyugat- és Délnyugat-Dunántúl egyes részeire, valamint Délkelet-Magyarországra az Országos Meteorológiai Szolgálat. Országszerte kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz, villanyvezetékekhez riasztották a tűzoltókat, a Somogy megyei Lakócsán kidőlt villanyoszlopok miatt szünetel az áramszolgáltatás - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A hétvégére lezárták a Szabadság hidat az autóforgalom elől. Lutter Eszter és Szombathelyi Szandra párosa nyerte a nők versenyét a strandröplabda országos bajnokságon. Magyar részről a nők ezüst-, a férfiak pedig bronzérmet szereztek a lengyelországi strandkézilabda Európa-bajnokságon. Bútor Róbert és Tagai Róbert kettőse nyerte a Veszprém-ralit.