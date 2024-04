Megosztás itt:

"Korábban is voltak hülyék, csak nem voltak ennyire magabiztosak. Tehát most már a woke-tól elkezdve számos egyéb témában, ideértve a háborút is olyan súlyos és meggondolatlan kijelentéseket tesznek európai vezetők, ami sem erkölcsi morális, sem történelmi, sem gazdasági-geopolitikai perspektívából nem érthető." Többek között ez hangzott el a műsorban, melynek vendége Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója volt.

A teljes adás: