Bayer show – Schmidt Mária: Donald Trump egy globális erőpróbára készíti fel Amerikát + videó

Az adás első felében Bayer Zsolt felidézte a 2024-es év utolsó és a 2025-ös év első napjainak azon történéseit, melyeknél minden esetben migránsok támadtak Európa nagyvárosaiban a polgárokra: így köztük a magdeburgi autós gázolásos terrortámadást, a rotterdami késes merényletet, a berlini késes támadást, szilveszterkor a berlini migránsnegyedben történt zavargásokat, egy olaszországi késelő terrorista esetét, szilveszterkor a brüsszeli migránsnegyedben történt zavargásokat, továbbá a new orleans-i gázolásos merényletet, a new york-i robbantásos terrorcselekményt, egy spanyolországi incidenst, melyben egy zöldségárust bántalmaztak, majd felgyújtották boltját.

Az adás második felében Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója volt a vendég, aki többek között a Rogán Antal amerikai szankciós listára helyezéséről elmondta: "Nyilvánvalóan leveszik majd erről a listáról, és nyilvánvalóan az amerikai adminisztrációnak a hozzáállása meg fog változni Magyarországhoz. Amikor ezt a Rogán-ellenes ügyet elindították, akkor még abban voltak, hogy ők nyerik meg a választást és ezért is mindegy volt, hogy mikorra van időzítve ez az ügy. Szerintem eléggé magabiztosan voltak ebben a tekintetben, de hát, mint, ahogy egy csomó minden, úgy ez is meg fog változni az Egyesült Államokban."

Bayer Zsolt azon felvetésére, hogy számos szakértő szerint Trump beiktatásával új világ fog jönni, Scmidt Mária többek között kifejtette: "Európa szerepe egész biztosan meg fog rendülni, és ez nem jó hír a számunkra. Az látszik, hogy Trump számára Amerika az első, ezt geostratégiai szempontból is így gondolja, erről a legutóbbi időben is tett néhány nyilatkozatot. Például abban a tekintetben, hogy szeretné ha Grönland amerikai fennhatóság alá kerülne, ahogy Kanada is, és hogy a Mexikói-öböl helyett legyen Amerikai-öböl. Ez azt jelenti, hogy Amerika egész területét a 19. századi törekvéseknek megfelelően amerikanizálni kell és fel kell készülni egy olyan globális erőpróbára, amibe Amerikának biztosítania kell az északi sarkvidéknek a területét is, ahol az oroszok az elmúlt időszakban jelentős előretörést tettek."

