Bayer show – László András: A Patrióták Európáért frakció létrehozásával a harmadik legnagyobb frakciót hoztuk létre az Európai Parlamentben + videó

Az adás első felében Bayer Zsolt azzal a meglepő mondattal nyitott, hogy Adolf Hitler él, mi több, a Magyar Hang nevű újság azzal a cáfolhatatlan bizonyítékkal szolgál e témában, hogy Adolf Hitler, aki feltámadt, Budapestre érkezett. A Magyar Hang e heti sajtós hibájára utaló kezdőmondatok után a műsorvezető hozzátette: "Az elmúlt hét egyik rettenetes fake news-a – ahogy a hülyék szokták mondani magyarul úgy kell mondani, hogy álhíre – volt , hogy Assad szír repülővel megérkezett Ferihegyre. Ezt közölte a Magyar Hang, fényképet is mellékeltek. Ötös perc múlva kiderült, hogy a mellékelt fénykép 12 évvel ezelőtt készült és a szír repülő nem Ferihegyen van, hanem Ankarában. (...) Jött a fékezhetetlen elméjű, kretén törpe és elkezdte követelni, hogy a magyar kormány azonnal adjon magyarázatot. A Magyar Hang egy nap elteltével eljutott odáig, hogy bocsánatot kért, Peti azóta ugyanitt tart és tudja, hogy igenis leszállt itt az a szír gép, csak innen ment tovább Moszkvába."

A show második felében László András, a Fidesz EP-képviselője volt a vendég, aki a Bayer Zsolttal való beszélgetés során többek között kifejtette: "Látom azt az Európai Parlamentben most, ami korábban nem volt jellemző: most van egy feszültség, egy feszélyezettség, mert a Patrióták Európáért frakció létrehozásával a harmadik legnagyobb frakciót hoztuk létre az Európai Parlamentben, és nagyon sok kellemetlenséget okoz ez a begyöpösödött régi többségnek. Hozzá voltak szokva, hogy elkezdődik egy vita és majd megmondják, hogy mi a tuti, mi az irány és kis különbséggel ugyanazt képviselték a legtöbben. Most pedig - amikor a harmadik legnagyobb frakciót képviseljük a parlamentben - ez azt jelenti, hogy minden vitában harmadikként van jogunk hozzászólni és ez nyilván megváltoztatja a vitának a menetét is és látják ezt a szavazásokon is."

Teljes adás: