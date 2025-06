Bayer show - Kósa Lajos: Zelenszkij tőről metszett falusi verekedős tempót hoz + videó

Megosztás itt:

"Megvallom őszintén, a legrosszabb ilyen falusi verekedős tempó köszönt vissza rám. Mikor azt mondja, hogy nem akarok senkit megfenyegetni, de vigyázz! Ez az, amikor formálisan, én csak aggódok, hogy vigyázzál! Ne nézzél! Anyád hogy van? Tehát igazából csak érdeklődök, édesanyád jólléte felől, de mindenki tudja, hogy így kezdődik a verekedés. Aki ezeket mondja, az kötözködni akar, verekedni akar, ez jutott az eszembe. Zelenszkij tőről metszett falusi verekedős tempót hoz. Ilyenkor az ember elgondolkodik, hogy mi is a szándéka? Elvileg mi egy olyan szövetségnek vagyunk a tagjai, a NATO-nak, illetőleg az Európai Uniónak, amiben ő tag szeretne lenni. Most jó politika az, hogy beleköt bent lévő tagokba, akiknek egyébként lehetősége van arra, hogy kiszavazzák? Egyébként is van egy csomó vitája nem csak a szervezetekkel, hanem a szervezeteken belüli tagokkal is. Tehát nem csak velünk, félreértés ne essék. A lengyelekkel, a szlovákokkal, másokkal. Tehát ez jó taktika? Vagy ez a szokásos ukrán tempó, hogy adjatok nekem mindent, és vigyázzál, még örülhetsz, hogyha adhatsz! Nehogy megsértődjek!" - nyilatkozta Kósa Lajos a Bayer show-ban.

Teljes adás: