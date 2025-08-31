Bayer show - Kocsis Máté: Magyar Péter ezt a nyarat elveszítette + videó

A címvédő Ferencváros vendégként 3-0-ra nyert a Debrecen ellen a labdarúgó Fizz Liga hatodik fordulójának zárómérkőzésén, ezzel a második helyre jött fel.

Terepszemle Navracsics Tiborral

A fiatalok számára nem az első álláshoz jutás, hanem az első lakáshoz jutás a nagy probléma, ezért örvendetes az Otthon Start Program - erről is beszélt Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter egy videóban, amelyet beszélgetőpartnere, Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-oldalán tettek közzé vasárnap.