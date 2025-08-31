Bayer show - Kocsis Máté: Magyar Péter ezt a nyarat elveszítette + videó

A fiatalok számára nem az első álláshoz jutás, hanem az első lakáshoz jutás a nagy probléma, ezért örvendetes az Otthon Start Program - erről is beszélt Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter egy videóban, amelyet beszélgetőpartnere, Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-oldalán tettek közzé vasárnap.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Bayer show vendége Kósa Lajos a Fidesz alelnöke, az országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke volt, aki többet között Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Válasz Online-nak adott interjújáról is beszélgetett Bayer Zsolttal.
A Bayer show vendége Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője volt, akivel többek között az átláthatósági törvényről, Magyarország szuverenitásának jogi védelméről és Ukrajna EU-s csatlakozásának következményeiről beszélgetett Bayer Zsolttal.