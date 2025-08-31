Keresés

Bayer show

Bayer show - Kocsis Máté: Magyar Péter ezt a nyarat elveszítette + videó

2025. augusztus 31., vasárnap 22:00 | Hír TV

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője és Takács Péter egészségügyi államtitkár voltak a Bayer show vendégei.

  • Bayer show - Kocsis Máté: Magyar Péter ezt a nyarat elveszítette + videó

Legfrissebb híreink

Terepszemle Navracsics Tiborral

Terepszemle Navracsics Tiborral

 A fiatalok számára nem az első álláshoz jutás, hanem az első lakáshoz jutás a nagy probléma, ezért örvendetes az Otthon Start Program - erről is beszélt Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter egy videóban, amelyet beszélgetőpartnere, Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-oldalán tettek közzé vasárnap.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

