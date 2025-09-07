Keresés

2025. 09. 07. Vasárnap
Bayer show – Deutsch Tamás: Az ellenzék vezetői évek óta jobb Orbán Viktorok akarnak lenni Orbán Viktornál + videó

2025. szeptember 07., vasárnap 22:00 | HírTV
Deutsch Tamás Kötcse Orbán Viktor Magyar Péter Tisza Párt

Az adás vendége Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációvezetője volt.

  • Bayer show – Deutsch Tamás: Az ellenzék vezetői évek óta jobb Orbán Viktorok akarnak lenni Orbán Viktornál + videó

Az adás első felében Bayer Zsolt több témáról is szólt, így egyebek mellett a brüsszeli közbiztonságról, azon belül is az ottani, különféle alvilági bandák egymással való fegyveres harcáról, valamint a migráció miatt kialakult európai nagyvárosokban létező társadalmi és kulturális gettókról, továbbá a kontinensre érkező muszlimok politikai és társadalmi térnyeréséről fakadó, európaiakat ért frusztrációról, fenyegetésről is.

A műsor második felében Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációvezetője volt a vendég, aki egy ponton elmondta: a magyar ellenzék 2003 óta a "ki a jobb Orbán Viktor, mint Orbán Viktor" játékot játssza, amit Gyurcsány Ferenc, Fekete-Győr András, Márki-Zay Péter és Magyar Péter egymás után alakít sikertelenül. Deutsch Tamás hozzátette: ezeknek a politikusoknak az a rossz hír, hogy a "Ki a legjobb Orbán Viktor?"-vetélkedőt Orbán Viktor fogja megnyerni. A Fidesz politikusa a Tisza Párt kötcsei gyűlésével kapcsolatban, illetve Magyar Péterről elmondta, hogy "az oktalan hergelés, a bajkeverés biztos, hogy nem alkalmas arra, hogy ebben az országban többséget szervezzen magának valaki."

 

Teljes adás:

Kapcsolódó tartalmak

