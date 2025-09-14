Bayer show – Az erőszak a politikában mindig akkor érkezik meg, ha elfogynak az érvek + videó

Megosztás itt:

Orbán Balázs szerint Charlie Kirk be mert menni a liberális amerikai egyetemekre és érvelt, tűrte, amikor heves vitákat kellett lefolytatnia, ugyanakkor nem adta fel, így – tette hozzá – egy fantasztikus ember lett gyilkosság áldozata.

Az erőszak a politikában mindig akkor jön, ha elfogynak az érvek, ezt Charlie is tapasztalta és mi is tapasztaljuk itt Magyarországon. Azért kiabálnak a másik oldalon, mert más nem működik (...) ha általános a kiabálás, az agreszió, akkor a mentálisan beteg emberek hirtelen feljogosítva érzik magukat, hogy ilyen szörnyű tragédiákat okozzanak

– mutatott rá.

Orbán Balázs kiemelte,

az érvek csatáját meg kell nyerni ennyivel Charlie Kirknek is tartozunk .

Teljes adás: