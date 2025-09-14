Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 14. Vasárnap Szeréna, Roxána napja
Jelenleg a TV-ben:

Riasztás

Következik:

Jard 23:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Bayer show

Bayer show – Az erőszak a politikában mindig akkor érkezik meg, ha elfogynak az érvek + videó

2025. szeptember 14., vasárnap 21:55 | HírTV
Bayer Zsolt Orbán Balázs Bayer show Kirk-merénylet

Elképesztő tragédiának nevezte Charlie Kirk halálát Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, aki személyesen is ismerte a merénylet következtében elhunyt politikai aktivistát. A politikus erről a HírTV Bayer show című műsorában beszélt. 

  • Bayer show – Az erőszak a politikában mindig akkor érkezik meg, ha elfogynak az érvek + videó

Orbán Balázs szerint Charlie Kirk be mert menni a liberális amerikai egyetemekre és érvelt, tűrte, amikor heves vitákat kellett lefolytatnia, ugyanakkor nem adta fel, így – tette hozzá – egy fantasztikus ember lett gyilkosság áldozata. 

Az erőszak a politikában mindig akkor jön, ha elfogynak az érvek, ezt Charlie is tapasztalta és mi is tapasztaljuk itt Magyarországon. Azért kiabálnak a másik oldalon, mert más nem működik (...) ha általános a kiabálás, az agreszió, akkor a mentálisan beteg emberek hirtelen feljogosítva érzik magukat, hogy ilyen szörnyű tragédiákat okozzanak 

– mutatott rá.

Orbán Balázs kiemelte,

az érvek csatáját meg kell nyerni ennyivel Charlie Kirknek is tartozunk

Teljes adás: 

 

 

További híreink

Lélegzetelállítóan gyönyörű gyógytornász hallgató lett az idei Miss Universe Hungary – galéria

A Charlie Kirk-gyilkosságnál is megrázóbb hírre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

Magyar dal napja kvíz – Ha hibátlanul kitöltöd, igazi slágerszakértő vagy

Szürreális eredmény Dárdai Mártonék meccsén, a teljes stadion elcsendesedett

Marco Rossi nem lát esélyt; Szoboszlai Dominik is megtörte a csendet

Az UEFA döntött: Szlovákia utólag Európa-bajnok

Magyar Péternek elborult az agya attól, hogy Orbán kisöpörte a poloskákat, Kocsis Máté reagálása megsemmisítő + videó

Szalah 95. percben lőtt tizenegyesgóljával maradt százszázalékos a Liverpool

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

További híreink

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

Nem tartja aggályosnak Márki-Zay Péter, hogy az ellenzéki oldalon egyre erősödik az erőszak + videó

Így hömpölygött a víz Pásztón az intenzív zivatar után + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Így hömpölygött a víz Pásztón az intenzív zivatar után + videó
2
A Charlie Kirk-gyilkosságnál is megrázóbb hírre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor
3
Felfoghatatlan terrorban tartotta nevelt lányát egy férfi Dorogon
4
Emberölés történt Nógrád vármegyében
5
A tiszások átlépték a vörös vonalat – így élte meg Császár Attila a Kötcsén rázúduló gyűlöletcunamit + videó
6
A nap, amit soha nem felejt el Szarvaskend
7
Ellentmondó közvélemény-kutatási adatokat közölt a Medián ügyvezetője + videó
8
Magyar Péternek elborult az agya attól, hogy Orbán kisöpörte a poloskákat, Kocsis Máté reagálása megsemmisítő + videó
9
Üzenet a Charlie Kirk megölését ünneplő Jánosi Gergőnek + videó
10
Zászlókat magasba, készüljetek a győzelemre – Madridban hallgatták ezrek Orbán Viktor üzenetét + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!