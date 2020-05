Bayer show: A jogszerűség számonkérése Magyarországon csak álca

Bayer Zsolt a beszélgetés legelején idézett Fricz Tamás tanulmányából. A politológus blogoldalán azt írta:

„Ha eddig kételkedtünk volna abban, hogy mennyire nem vitahelyzettől van szó (Magyarország és az Európai Unió között), és mennyire nem érvek és ellenérvek egyenrangú csatájáról köztünk és a liberális politikusok között, akkor Sophie in 't Veld holland liberális EP-képviselő végleg eloszlathatta a kételyeinket. A liberálisok boszorkánykonyhájában, az EP LIBE bizottságában néhány nappal ezelőtt a tagállamok sürgősségi intézkedéseit tekintették át, természetesen különös tekintettel Magyarországra. S mivel olyan hangok is elhangoztak, - eléggé el nem ítélhető módon – hogy a magyar veszélyhelyzeti törvény jogi szempontból nem is feltétlenül autokratikus. A holland képviselő asszonynak elfogyott a türelme, mert bizonyára nem értette, hogy mit lacafacáznak itt hálózati társai, miért nem rohanják le a tervek szerint Magyarországot. Ezért aztán kissé elszólta magát, és kijelentette: még ha a magyar intézkedések jogszerűek is, akkor is el kell ítélni hazánkat. Hozzátette, elege van a jogi alapú megközelítésekből, rendszer szinten kell meg- és elítélni Magyarországot.”

Deutsch Tamás az elhangzottak alapján kijelentette, hogy Sophie in 't Veld és liberális „elvtársainak” tekintetéből mindenkinek elege van. Majd nagy tisztelettel arra kérte, hogy ezt a fajta különös tekintetet, amelyet Magyarországra vet, vessen véget. Próbáljon most már a normalitás és a normativitás talaján hazánkhoz viszonyulni elfogultság és gyűlölet helyett. Az EP-képviselő azt is hangsúlyozta, hogy Sophie in 't Veld a mintegy egy évtizede Magyarország ellen irányuló támadások logikáját fogalmazta meg. Deutsch Tamás kiemelte, a jogszerűség és a jogállamiság számonkérése Magyarországon csak álca.

A lényeg az, hogy a liberálisok politikai és világ felfogása szerint helytelen, amit Magyarországon kétharmados felhatalmazással a magyar kormány tesz. Azt szeretnék, hogy itt a polgári, keresztény és konzervatív értékeket valló kormány helyett egy liberális rendszer álljon fel. Ez tulajdonképpen egy politikai-fizikai jelenség, a liberális abszolút nulla fok

– húzta alá a politikus.

