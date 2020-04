Bayer show: A gazdaságvédelmi akcióterv a GDP 18-20 százalékát érinti

1410-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 14 idős, krónikus beteg. Ezzel 99-re emelkedett az elhunytak száma. 118 fő pedig már gyógyultan távozott a kórházból. Orbán Viktor miniszterelnök a Tolna Megyei Balassa János Kórházban tett látogatást; az ellenőrzés keretében végigjárta - majd a közösségi oldalán bemutatta - a Covid-gyanús vagy igazolt fertőzöttek szakmai eljárásrendnek megfelelő ellátási helyszíneit. Elkezdődött a Pesti úti idősotthon fertőtlenítése, vasárnap reggel katonák érkeztek a helyszínre és elkezdték a munkát, ami várhatóan napokig tart majd - hangzott el az M1-en. A vizsgálat még nem zárult le a Pesti úti idősek otthonában - közölte a fővárosi kormányhivatal. A főpolgármester újabb dokumentumokat hozott nyilvánosságra, amelyekből szerinte kiderül, hogy a Pesti úti idősotthon is mindenben a jogszabályoknak megfelelően működik. Öt lakó fertőződött meg a zuglói idősotthonban is - tudta meg a 444.hu. Szirmai Viktor, az intézmény főigazgatója elmondta: két munkatársuk is koronavírusos lett, de azt egyelőre nem tudni, hogy az idősek tőlük kapták el a betegséget. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Bucsi László címzetes egyetemi docenst bízta meg a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatói teendőinek ellátásával - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Újabb repülőgép érkezett Kínából, Sencsenből, a fedélzeten 1 millió 365 ezer maszkkal - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. Azok bírálják most a kormány gazdasági akciótervét, akik a 2008-as válság idején eladósították Magyarországot, ami egyenesen vezetett a megszorításokhoz - jelentette ki a miniszterelnökség parlamenti államtitkára a Bayer show-ban. A Gyurcsány-Bajnai korszak idején hazánk államadóssága az egekben volt és Magyarországnak egyáltalán nem voltak tartalékai - tette hozzá Dömötör Csaba. Sorra mennek csődbe azok az újpesti vállalkozások, akik nem tudják fizetni az önkormányzatnak a bérleti díjat üzlethelyiségeik után, de a kerületi Momentumos polgármestere szerint a többség még kifejezetten jól is keres ebben az időszakban. Jézus a bezárt ajtón keresztül, otthonainkban is meg tud látogatni - mondta Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke húsvétvasárnap. Ha egymástól el is választ most bennünket a baj, Krisztustól semmi sem választ el - mondta Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke húsvétvasárnap. Húsvét üzenete Krisztus feltámadása mellett: a remény, a szebb jövőben való hit - mondta Hajagos Csaba történész az M1-en. Európában szolidaritást, a világban azonnali és globális fegyverletételt, a nemzetközi szankciók és a szegényebb államok adósságának enyhítését szorgalmazta Ferenc pápa húsvétvasárnapi üzenetében. A liberális véleménydiktatúra megnyilvánulását jelentő álhír, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezésről szóló új magyar törvény kiüresíti a demokráciát - mondta az igazságügy miniszter a Die Welt című német lapnak. Az azerbajdzsáni külügyminiszter arról biztosította magyar partnerét telefonos megbeszélésükön, hogy a Bakut érintő, Magyarországra tartó egészségügyi szállítmányokat és gépeket a lehető leggyorsabban kezelik a reptéren. Remélhetőleg az év végére kifejlesztik az új típusú koronavírus elleni védőoltást - mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az Európai Bizottság elnöke szerint elképzelhető, hogy akár év végéig elkülönítve kell tartani az időseket a koronavírus-járvány miatt. Ursula von der Leyen elmondta: meg kell védeni az idősebb generációkat a kórtól, ez mindannyiunk felelőssége. Négyszázharminceggyel nőtt egy nap alatt a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma Olaszországban, amely a legalacsonyabb adat március 19. óta. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma viszont egy nap alatt 1984-gyel emelkedett. Franciaországban az elmúlt 24 órában 561-gyel 14 393-ra emelkedett a koronavírus-fertőzés áldozatainak száma, 315-en kórházban, 246-an idősotthonokban vesztették életüket. Kikötött a dél-franciaországi Toulonban a Charles De Gaulle francia atommeghajtású repülőgép-hordozó és kísérő fregattja, és megkezdődött a legénység mind az 1900 tagjának egészségügyi elkülönítése. A hadihajó azért tért vissza a tervezettnél előbb az Atlanti-óceáni missziójáról, mert a fedélzeten mintegy ötven tengerésznek pozitívnak bizonyult a koronavírus-tesztje. Belgiumban újabb 1629 bizonyított koronavírus-fertőzést jelentettek vasárnapra virradóra, ezzel megközelítette a 30 ezret a fertőzöttek száma. A fertőzések növekedési ütemét jelző görbe töretlenül emelkedik Hollandiában is, ahol újabb 1323 ember esetében lett pozitív a teszt. Gyorsan terjed a koronavírus a svédországi idősotthonokban. A fővárosi régióban minden harmadik szociális intézményben megjelent a kór, Stockholmban pedig minden második idősotthon érintett. A probléma hátterében egészségügyi okok állnak. Törökországban vasárnap 4789-cel nőtt a SARS-CoV-2 nevű vírussal újonnan diagnosztizáltak száma, így az összes fertőzött száma 56 956-ra emelkedett. Nagy-Britanniában átlépte a tízezret az új típusú koronavírus okozta járvány halálos áldozatainak száma. Kiengedték a kórházból Boris Johnson brit miniszterelnököt - közölte a Downing Street. Valószínűleg májusban megkezdődhet a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyesült államokbeli szigorítások fokozatos feloldása - jelentette ki Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó amerikai intézet igazgatója. Reuven Rivlin államelnök nem hosszabbította meg Beni Ganznak, a centrista Kék-fehér párt elnökének kormányalakítási megbízását Izraelben. Tömegverekedés tört ki Brüsszelben egy feltételezhetően migrációs hátterű fiatal halálát követően. A belga rendőrség 43 embert vett őrizetbe. Egy ember meghalt, egy másik megsérült Érden, ahol két személyautó összeütközött. Személyautóval ütközött egy motoros vasárnap délután Ajkán, a motor vezetője a helyszínen meghalt - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság. Az elhalasztott olimpia és a tervezés alatt álló versenynaptár ellenére folyamatosan készül otthonában Csernoviczki Éva, a tatabányaiak olimpiai bronzérmes cselgáncsozója. Gergely István, a BHSE ügyvezető elnöke szerint a legfőbb feladatuk, hogy a jelenlegi rendhagyó helyzet ellenére az utánpótlásban sikerüljön megtartaniuk a létszámot.