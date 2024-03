Bayer show - A baloldal soha semmire nem mondja azt, hogy rendben van + videó

Megosztás itt:

A baloldalon nincs a tetteknek következménye

Mint ismert, Varju Lászlót, a Demokratikus Koalíció, illetve Fekete-Győr Andrást, a Momentum parlamenti képviselőjét is elítélte a bíróság, de nekik eszük ágában sincs lemondani.

A baloldalon a bűnöknek nincs következménye, a jobboldalon viszont a hibáknak is van következménye - mondta el Kubatov Gábor. A Bayer show-ban az is szóba került, hogy a párbeszédes Tordai Bence Fekete-Győr András mentegetése során a fociultrákkal példálózott a parlamenti ülésen. Az eset után üzentek a Fradi-ultrák Tordai Bencének, most pedig a Ferencváros elnöke elmondta,

Tordai egy bűncseleményt összekever egy szenvedéllyel, hiszen - tette hozzá - ezek a fiúk szenvedélyesen szeretik a Ferencvárost, ő pedig - úgy látni - szenvedélyesen szereti Fekete-Győrt.

Komolyra fordítva a szót, Kubatov arról beszélt, hogy szerinte a magukat liberálisnak nevező emberek nagyon sok kárt okoznak a sportban. Emlékeztetett arra, hogy például a momentumosok voltak azok, akik aláírást gyűjtöttek a budapesti olimpia megrendezése ellen.

Ha létezik sportesemény, ami békét teremt, az többek között az olimpia, meg a sport

- mutatott rá.

Felidézte, hogy a baloldal foggal-körömmel kampányolt a stadionépítések ellen is, napjainkban pedig néhány óra alatt elfogynak a jegyek a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzéseire.

Tordai felszólalásában is frusztráltság érezhető, hogy ők gyűlölik a sportot, Tordainak ezek után nehéz lesz meccsre jönnie, mert ott van egy-két ember, aki őszintén elmondaná a véleményét

- jegyezte meg.

Taktikázni kell

Kevesebb mint három hónappal az önkormányzati választások előtt a kormánypárt még nem nevezte meg főpolgármester jelöltjét. A Fidesz pártigazgatója úgy fogalmazott: van olyan helyzet amikor taktikázni kell. Kubatov Gábor azt is elmondta, hogy a befutók között, rengeteg alkalmas főpolgármester jelöltjük van.

Oké, nem magas a léc, mert jobb polgármester lett volna bármelyik, mint ez a lebágyadt mostani főpolgármester, mert ha létezik ember, aki politikusként az embert irritálja és idegesíti, akkor azt hiszem, a főpolgármester az

- jelentette ki.

A botrányos gyurcsányista plakátkampányról

A DK országos plakátkampányáról is szót ejtett Kubatov Gábor, amely Orbán Viktort ábrázolja.

Eleve a DK-s kampányokhoz mindig hasonlóképpen állok hozzá. Nagy türelemmel viselem őket. Ha el akarjuk viccelni a dolgot, akkor azt mondjuk, hogy nincs egy arc, akit föl tudnak tenni a plakátjukra, inkább fölteszik a mi miniszterelnökünket

- mutatott rá.

A Fidesz pártigazgatója hozzátette: visszás, hogy az a Gyurcsány Ferenc fogalmaz meg kritikákat, aki a magyar politika történetében a legnagyobb disznóságot követte el.

