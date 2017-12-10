2017. december 10.,
vasárnap, Judit napja

Üzlet geopolitikai áthallásokkal

Hír TV

2017. december 10., vasárnap 07:00, frissítve: vasárnap 07:07

Kínai befektetésekért versenyeznek a kelet-közép-európai államok. Csúcstalálkozó Budapesten.

 

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Ázsia

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