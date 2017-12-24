2017. december 24.,
vasárnap, Ádám, Éva napja

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Tajvan szabadulna Kína szorító öleléséből

Hír TV

2017. december 24., vasárnap 13:56, frissítve: vasárnap 14:07

Tajvan szabadulna Kína szorító öleléséből – riportfilm Tajvanról.

Az Ázsia december 19-i adása.

 

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