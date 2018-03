A SVÉDORSZÁGI ÜGYÉSZSÉG ELÉ KERÜLT SEMJÉN ZSOLT SZARVASVADÁSZATÁNAK ÜGYE. FELJELENTI KÖVÉR LÁSZLÓT AZ LMP, MERT MA SEM MENTEK EL A KORMÁNYPÁRTI KÉPVISELÕK A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉRE. AJKAI POLGÁRMESTER: AZ ORSZÁGOS ÁTLAG ALATTI ARÁNYBAN NYERNEK PÁLYÁZATOKAT, MERT A KORMÁNY HÁTRÁLTATNI AKARJA AZ MSZP-S VÁROSVEZETÉST. EGYÜTT: FIKTÍV LAKCÍMRE BEJELENTETT ROMÁN-MAGYAR KETTÕS ÁLLAMPOLGÁROKKAL ERÕSÍTI SZAVAZÓBÁZISÁT A FIDESZ. VONA: A FIDESZ NEM FOGJA NORMÁLISAN, EURÓPAI MÓDON ÁTADNI A HATALMAT, HA ELVESZÍTI A VÁLASZTÁST. LÁZÁR JÁNOS SZERINT A ROMÁKAT SEM SIKERÜLT INTEGRÁLNI, ÍGY A BEVÁNDORLÓKAT SEM LEHET. SZÉLSÕJOBBOLDALI POLITIKUSKÉNT ÍR ORBÁN VIKTORRÓL AZ EGYIK TEKINTÉLYES BRIT LAP, A GUARDIAN. A BALOLDALI PÁRTOK 2014-ES KÖZÖS JELÖLTJE WRZAVA PÁL, A JOBBIKOS BANA TIBORT TÁMOGATJA A VÁLASZTÁSON, KÖRMENDEN. WRZAVA PÁL: TÁVOL ÁLL TÕLEM A JOBBIK, DE A KORMÁNYVÁLTÁS ÉRDEKÉBEN TÁMOGATOM BANA TIBORT. KIZÁRJÁK AZ LMP-BÕL A KÉPVISELÕJELÖLTET, AKINEK A FIDESZ GYÛJTÖTT ALÁÍRÁSOKAT ZUGLÓBAN. TAGADJA A FIDESZ, HOGY ALÁÍRÁSOKAT GYÛJTÖTT VOLNA A ZUGLÓI LMP-S JELÖLTNEK. HADHÁZY: A KORMÁNYPÁRT MINDEN ELLENZÉKI PÁRTBA BEFÉRKÕZÖTT, ÉS SEJTI, HOGY KI LEHET AZ LMP-NÉL A BEÉPÜLT FIDESZES - ATV. LÁZÁR BEJELENTETTE, HOGY A VÁLASZTÁS UTÁN ELFOGADJÁK A STOP SOROST. KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁS MIATT HALLGATTA KI GYANÚSÍTOTTKÉNT AZ ÜGYÉSZSÉG SZEGEDI CSANÁD VOLT JOBBIKOS EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELÕT. 1,5 MILLIÁRD FORINTBÓL KÉSZÜLHET EL A BUDAPEST-VARSÓ VASÚTVONAL MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA. SZLOVÁKIA VISSZAHÍVTA OROSZORSZÁGI NAGYKÖVETÉT. MÁR 25 ORSZÁG UTASÍTOTT KI OROSZ DIPLOMATÁKAT A BRIT KÉMGYILKOSSÁG OROSZ ÉRINTETTSÉGE MIATT. KREML: MOSZKVA IDÕBEN VÁLASZOL MAJD DIPLOMATÁI KIUTASÍTÁSÁRA. THERESA MAY TELEFONON FEJEZTE KI ELISMERÉSÉT TRUMPNAK AZ OROSZ DIPLOMATÁK KIUTASÍTÁSA MIATT. A SZERBEK TÖBB MINT HÁROMNEGYEDE ELLENZI KOSZOVÓ FÜGGETLENSÉGÉNEK ELISMERÉSÉT EGY FELMÉRÉS SZERINT. LENGYELORSZÁG 5 MILLIÁRD DOLLÁR ÉRTÉKBEN VÁSÁROL RAKÉTAVÉDELMI RENDSZEREKET. ÖT EMBERT, KÖZTÜK AZ ÜZLETKÖZPONT IGAZGATÓJÁT IS ÕRIZETBE VETTÉK AZ OROSZORSZÁGI, 64 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELÕ ÁRUHÁZTÛZ KAPCSÁN. DONALD TRUMP NEM TÁMOGATJA AZ ALKOTMÁNY MÁSODIK, A FEGYVERTARTÁSRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTÉSÉNEK VISSZAVONÁSÁT. A TRUMP-KORMÁNYZAT MEGSZÜNTETI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN ÉLÕ LIBÉRIAIAK VÉDETT STÁTUSZÁT. SZERBIA, AZ EU, OROSZORSZÁG ÉS AZ USA IS ELÍTÉLTE A KOSZOVÓI RENDÕRSÉG KOMMANDÓSAINAK AKCIÓJÁT EGY SZERB POLITIKUS ELLEN. A SCOTLAND YARD SZERINT OTTHONÁBAN MÉRGEZTÉK MEG SZERGEJ SZKRIPAL VOLT BRIT-OROSZ KETTÕS ÜGYNÖKÖT ÉS LÁNYÁT. PÉNZBÜNTETÉSSEL SÚJTJÁK EGYIPTOMBAN AZ ELNÖKVÁLASZTÁSON NEM SZAVAZÓKAT. EGY AMERIKAI BÍRÓ DÖNTÉSE ÉRTELMÉBEN SZAÚD-ARÁBIA PERELHETÕ A SZEPTEMBER 11-I TERRORTÁMADÁSOK MIATT. 68 EMBER MEGHALT A VENEZUELAI VALENCIA VÁROS KÖZPONTI RENDÕRSÉGI FOGDÁJÁBAN KITÖRT LÁZADÁSBAN. MEGKEZDÕDTEK A TÁRGYALÁSOK AZ ÉSZAK- ÉS DÉL-KOREA KÖZÖTTI, ÁPRILIS VÉGI CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕKÉSZÍTÉSÉRÕL. HÉT ÉVVEL A FUKUSIMAI ATOMKATASZTRÓFA UTÁN MÉG MINDIG SZIVÁROG SUGÁRSZENNYEZETT VÍZ A TENGERBE. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A 4-ES FÕÚT ÜLLÕT ELKERÜLÕ SZAKASZÁN, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT. ÁPRILIS VÉGÉRE MÁR CSAK A MEGÚJULT METRÓSZERELVÉNYEK FUTNAK A 3-AS VONALON. EMELI BRUTTÓ 2 FORINTTAL A BENZIN ÉS BRUTTÓ 3 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL NYRT. PÉNTEKEN. AZ EMELÉSSEL A BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 367 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ 371 FORINTRA NÕ.