2018. február 4.,
vasárnap, Ráhel, Csenge napja

Csillagos ég

Hír TV

2018. február 4., vasárnap 11:30, frissítve: vasárnap 11:54

Húzóanyag
Észak-Korea egyik legfontosabb ipari terméke a nejlon helyi változata. Szakértők szerint azonban csak figyelemelterelés a rakétaprogramról.

Csillagos ég
Hongkongban az ingatlanárak határa a csillagos ég, de ezt kénytelenek nézni egyre többen, akik nem tudnak megfizetni egy saját vagy bérelt otthont.

Emberi erőforrás
Banglades legismertebb járművei a riksák, sokak megélhetését azonban éppen a kormány lehetetleníti el.

Az Ázsia január 30-i adása.

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