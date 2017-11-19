2017. november 19.,
vasárnap, Erzsébet napja

Ázsiai boszorkányok, akik meghódították Las Vegast

Hír TV

2017. november 19., vasárnap 07:09, frissítve: vasárnap 07:10

A Kim Sisters tagjai Amerikában a show-biznisz sztárjaivá, Dél-Koreában nemzeti hősökké váltak.

A tajvani dokumentumfilm-napokon az identitás fontos téma volt, minden alkotásban visszaköszönt. A válogatás fő szempontja a nemiség kérdése volt.

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Ázsia

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