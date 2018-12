Ázsia - Vietnámi lelkész és kínai művészfalu

2018. DECEMBER 23., VASÁRNAP VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER SZERINT AZ ELLENZÉK BE AKARJA CSAPNI AZ EMBEREKET ÉS FÉLREMAGYARÁZZA AZ ÖNKÉNTES TÚLÓRATÖRVÉNYT VASÁRNAPI ÚJSÁG. HOLLIK ISTVÁN KORMÁNYSZÓVIVÕ: AHOGY EDDIG, ÚGY EZUTÁN IS MINDENKI HÓ VÉGÉN MEGKAPJA A TÚLÓRAPÉNZÉT HÍR TV. FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG: A BÍRÓSÁG NEM JOGERÕSEN ELRENDELTE A BÛNÜGYI FELÜGYELETÉT ANNAK A FÉRFINAK, AKI FÜSTGYERTYÁT DOBOTT A SÁNDOR-PALOTÁRA. NOVÁK KATALIN: 2019-BEN MINDEN EDDIGINÉL TÖBB TÁMOGATÁST KAPNAK A GYERMEKES CSALÁDOK ÉS A GYERMEKET VÁLLALÓK. NÉZÕPONT INTÉZET: A BIZTOS SZAVAZÓK KÖZÖTT 7%-KAL TUDTA NÖVELNI TÁMOGATOTTSÁGÁT A FIDESZ-KDNP, LEGVALÓSZÍNÛBB LISTÁS EREDMÉNYE 54 SZÁZALÉK. NÉZÕPONT: FIDESZ-KDNP: 54%, JOBBIK: 14%, MSZP-PÁRBESZÉD: 11%, DK: 7%, LMP: 4%, MOMENTUM: 4%, KUTYAPÁRT: 3%, MI HAZÁNK: 3%. A MAGYAROK FELE ADAKOZOTT IDÉN, A LEGTÖBBEN PÉNZT ÉS RUHANEMÛT ADTAK A RÁSZORULÓKNAK, FÕLEG ALAPÍTVÁNYOK RÉVÉN UPC DIRECT FELMÉRÉS. ERDÕ PÉTER BÍBOROS ÉS MÁDL DALMA JÓSZOLGÁLATI NAGYKÖVET 250 RÁSZORULÓ GYERMEKNEK ADOTT ÁT KARÁCSONYI AJÁNDÉKOT A MAGYAR SZENTEK TEMPLOMBAN. SZÍRIÁBAN MEGVALÓSÍTANDÓ MAGYAR-LENGYEL KÖZÖS HUMANITÁRIUS PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRÓL DÖNTÖTT A KORMÁNY. SZENTMISE, KONCERT ÉS KIÁLLÍTÁS ZÁRTA A MÁTYÁS KIRÁLY-EMLÉKÉV PROGRAMSOROZATOT A SZENT ISTVÁN-BAZILIKÁBAN. KOVÁCS ZOLTÁN: MEGTÉRÜLHET A 2021-ES VADÁSZATI VILÁGKIÁLLÍTÁS SZERVEZÉSE MAGYAR IDÕK. ÉVI 95 KILÓ PAPÍRHULLADÉKOT TERMEL EGY MAGYAR NÉPSZAVA. A KATASZTRÓFAVÉDELEM ADATAI SZERINT ADVENTI IDÕSZAKBAN KÉTSZER ANNYI A LAKÁSTÛZ, MINT MÁSKOR. DECEMBER 19-ÉN ISMÉT MEGDÕLT AZ ÁRAMFOGYASZTÁSI REKORD, DECEMBER 14-ÉT KÖVETÕEN KÖZÖLTE A MAVIR. 2019-TÕL NEM KELL ELSÕSEGÉLYVIZSGA A JOGOSÍTVÁNY KIADÁSÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY. EURÓPA CSAK AKKOR STABIL ÉS SIKERES, HA EURÓPA EURÓPAI MARAD NYILATKOZTA ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK AZ OE24.AT OSZTRÁK HÍROLDALNAK. KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖK RÉSZVÉTÉT NYILVÁNÍTOTTA CSEH ÉS LENGYEL KOLLÉGÁINAK A CSEHORSZÁGI BÁNYASZERENCSÉTLENSÉG MIATT. SZÖKÕÁR PUSZTÍTOTT INDONÉZIA NYUGATI RÉSZÉN, LEGKEVESEBB 222 EMBER MEGHALT ÉS 843-AN MEGSÉRÜLTEK. ÁDER JÁNOS RÉSZVÉTÉT NYILVÁNÍTOTTA AZ INDONÉZIAI SZÖKÕÁR MIATT JOKO WIDODO INDONÉZ ÁLLAMFÕNEK. VATIKÁN: FERENC PÁPA HAJLÉKTALANKLINIKÁT HOZOTT LÉTRE A SZENT PÉTER TÉREN KARÁCSONYI AJÁNDÉKKÉNT. FERENC PÁPA: A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KAPUI MINDENKI ELÕTT NYITVA ÁLLNAK - MONDTA ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAPJÁN A RÓMAI SZENT PÉTER-TÉREN. PÁRIZSBAN A RENDÕRÖK SZOMBAT ESTE 109 EMBER ELLEN INTÉZKEDTEK, HETET PEDIG ÕRIZETBE VETTEK A SÁRGAMELLÉNYESEK LEGUTÓBBI AKCIÓJÁN. EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK NYUGALOMRA INTI A TÁRSADALMAT, ÉS A RENDBONTÓK SZIGORÚ MEGBÜNTETÉSÉT ÍGÉRI. TÖBB MINT MÁSFÉL MILLIÓ ALÁÍRÁST GYÛJTÖTT NÉGY CIVILSZERVEZET A FRANCIA ÁLLAM BEPERLÉSÉÉRT, MERT TÉTLEN A KLÍMAVÁLTOZÁSSAL SZEMBEN. TÖBB EZREN TÜNTETTEK SZOMBATON BELGRÁDBAN ALEKSANDAR VUCIC SZERB ÁLLAMFÕ ÉS A KORMÁNY ELLEN. AZ OLASZ SZENÁTUS NAGY TÖBBSÉGGEL MEGSZAVAZTA A KORMÁNY MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI CSOMAGJÁT, A KÉPVISELÕHÁZ DECEMBER 28-ÁN VAGY 29-ÉN SZAVAZ. A BRIT BELÜGYMINISZTÉRIUM SZERINT ÚJJÁÉLEDÕBEN VAN ÉS ISMÉT A POLGÁRI REPÜLÉST FENYEGETI AZ AL-KAIDA NEMZETKÖZI TERRORHÁLÓZAT. NORVÉGIA AZ ENSZ KÉRÉSE ELLENÉRE SEM ÁLLÍTJA LE A SZÉLERÕMÛVEK ÉPÍTÉSÉT OTT, AHOL TELENTE AZ ÕSLAKOS SZÁMIK LEGELTETIK RÉNSZARVASCSORDÁIKAT. EREDMÉNY NÉLKÜL TÁVOZOTT MOSZKVÁBÓL A NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES ÜGYNÖKSÉG DELEGÁCIÓJA. A WADA AZ OROSZ DOPPINGELLENÕRZÕ LABORATÓRIUMOT SZERETTE VOLNA MEGLÁTOGATNI. 45 ÉV ÜZEMIDÕ UTÁN LEÁLLÍTOTTAK EGY ATOMREAKTORT SZENTPÉTERVÁR KÖZELÉBEN KÖZÖLTE A ROSZATOM. AZ EU MÁRCIUS 31-IG MEGHOSSZABBÍTOTTA A MENEKÜLTEK MEGMENTÉSÉT ÉS AZ EMBERCSEMPÉSZ-HÁLÓZATOK FELDERÍTÉST CÉLZÓ MÛVELETEKET. VÁDEMELÉS NÉLKÜL SZABADLÁBRA HELYEZTÉK AZT A KÉT EMBERT, AKIKET A LONDONI GATWICK REPÜLÕTÉR FORGALMÁT MEGBÉNÍTÓ DRÓNOK MIATT VETTEK ÕRIZETBE. MEGTALÁLTÁK AZ OROSZORSZÁGI SZOLIKAMSZKI KÁLIUMBÁNYÁBAN REKEDT 9 ÉPÍTÕMUNKÁS HOLTTESTÉT, A BÁNYÁBAN TÛZ VOLT, VÉLHETÕEN MEGFULLADTAK. SZAKADÉKBA ZUHANT EGY DIÁKOKAT ÉS TANÁROKAT SZÁLLÍTÓ BUSZ NEPÁL NYUGATI RÉSZÉN, 23-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. TÖBB MINT 75 EZREN VETTEK RÉSZT AKIHITO JAPÁN CSÁSZÁR UTOLSÓ HIVATALOS SZÜLETÉSNAPI ÜNNEPSÉGÉN. LAKÁSTÛZBEN MEGHALT HÁROM FELÜGYELET NÉLKÜL HAGYOTT KISGYERMEK ERDÉLYBEN, A LÁNGOK EGY NYITVA HAGYOTT KÁLYHÁBÓL CSAPTAK FEL, AMELY A GYERMEKEK ÁGYA KÖZELÉBEN VOLT. A REAL MADRID SOROZATBAN HARMADSZOR IS MEGNYERTE A LABDARÚGÓ KLUB-VB-T, A DÖNTÕBEN AZ ARAB EMÍRSÉGEKBELI EL-AJN CSAPATÁT GYÕZTE LE 4-1-RE. ORSZÁGSZERTE JAVULT A LEVEGÕ MINÕSÉGE, DE VÁCON TOVÁBBRA IS VESZÉLYES, NÉHÁNY HELYEN PEDIG EGÉSZSÉGTELEN A LEVEGÕ A SZÁLLÓPORTARTALOM MIATT. VASÁRNAPTÓL ISMÉT TELJES ÚTVONALUKON JÁRNAK A 24-ES, 28-AS ÉS 37-ES VILLAMOSOK BUDAPESTEN. AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN ÁROKBA HAJTOTT ÉS A TETEJÉRE BORULT EGY AUTÓ KEREKHARASZT ÉS HATVAN HATÁRÁBAN. TORLÓDÁS ALAKULT KI A CSONGRÁD MEGYEI AUTÓPÁLYA-HATÁRÁTKELÕHELYEK KILÉPÕ OLDALÁN, A VÁRAKOZÁSI IDÕ RÖSZKÉN ÉS CSANÁDPALOTÁN IS ELÉRTE A 3 ÓRÁT. TÖBB ÓRÁRA EMELKEDETT A VÁRAKOZÁSI IDÕ A ROMÁNIAI KÖZÚTI HATÁRÁTKELÕHELYEKEN A MEGNÖVEKEDETT UTASFORGALOM MIATT. LETÉRT AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁRÓL, MAJD FELBORULT EGY AUTÓ TÁBORFALVÁNÁL, A SOFÕR ÉLETÉT VESZTETTE.