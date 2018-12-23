2018. december 23.,
vasárnap, Viktória napja

Ázsia - Vietnámi lelkész és kínai művészfalu

Hír TV

2018. december 23., vasárnap 16:59, frissítve: vasárnap 17:18

Egy Magyarországon élő vietnami szerzetes-atyát kérdeztünk arról, milyen volt katolikusként élni egy, a vallást elutasító kommunista országban. Ezután azt mutatjuk be, hogy a kínai gazdasági nyitás különböző szakaszai hogyan hatottak-hatnak a képzőművészetre.

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