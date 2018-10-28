2018. október 28.,
vasárnap, Simon, Szimonetta napja

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2018. október 28., vasárnap 18:15, frissítve: vasárnap 19:10

Választójog
Választási kampány afgán sajátosságokkal.

Átnevelés
Internálótáborokba zárják a muszlim kisebbséget Kínában, így akadályozzák meg a merényleteket.

Veteránok
Egyre több a nyugdíjas sofőr Japánban, emiatt sok új szabály és sok új autó készül a szigetországban.

Az Ázsia október 27-i adása.

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