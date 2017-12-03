2017. december 3.,
vasárnap, Ferenc, Olívia napja

A megkerülhetetlen Kína

Hír TV

2017. december 3., vasárnap 09:40, frissítve: vasárnap 09:41

A globális szuperhatalommá váló Kína ma már megkerülhetetlen, akár diplomáciáról, akár gazdaságról van szó. Mára a világ második legnagyobb gazdasági nagyhatalma lett, politikai jelentőségét pedig mi sem mutatja jobban, hogy az első számú globális hatalom Egyesült Államok elnöke a nemzetközi kritikák szerint is alulmaradt ázsiai körútja során Hszi Csin-ping államfővel szemben. De hogy lett Hszi néhány év alatt megkerülhetetlen vezető, és hogyan válaszol az általa irányított Kína a kihívásokra? Adásunkban interjút láthatnak Tosija Cugami közgazdásszal, aki Kína egyik legismertebb nemzetközi szakértője.

Ezután pedig egy riport erejéig megnéztük, milyen Japánban a hospice-házak helyzete.

Az Ázsia november 28-i adása.

Hír TVvissza a címlapra
JapánÁzsiaKínahospiceHszi Csin-pingTosija Cugami

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV