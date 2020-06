Pofátlanul hazudozó Index

5 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4069 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 3 idős, krónikus beteg. Ezzel 562 főre emelkedett az elhunytak száma, 2482-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1025 fő. Az aktív fertőzöttek 40%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 47 %-a budapesti. 275 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 20-an vannak lélegeztetőgépen. A járványügyi intézkedések lazításának folyamatossága csak akkor tartható fenn felelősséggel, ha közben a védekezéshez szükséges eszközök beszerzése is folyamatosan zajlik - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Azok a leghatékonyabb járványügyi intézkedések, amelyeknek a legmagasabb a társadalmi támogatottsága - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a közrádióban. Dömötör Csaba hozzátette: ezért fontos, hogy a kormány megkérdezze a magyarokat az általuk támogatott lépésekről. Két napot ülésezik az Országgyűlés a jövő héten. A képviselők hétfőn azonnali kérdéseket tehetnek fel a kormány tagjainak, míg kedden a koronavírus-járvány miatt hirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényjavaslatról szavazhatnak. Gyurcsányék úgy kezeltek válságot, hogy újabb terheket tettek az emberek vállára - így reagált a Fidesz a DK közleményére. A párt hozzátette: amikor ők kormányoztak, a csőd szélére sodorták az országot. A Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportja az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz fordul az MSZP álmentős videója miatt. A V4NA hírügynökség információi szerint az MSZP által megrendelt és közzétett felvételt Ujhelyi István szocialista EP-képviselő egyik munkatársa készítette. Meglepő a szocialista párt figyelmetlensége az álmentős videó kapcsán - mondta Perlaky-Papp József a Kossuth Rádióban. A politikai marketing szakértő szerint a koronavírus elleni küzdelemben megdőlt az ellenzék oktatással és egészségüggyel szemben felépített narratívája. A kormány nem érti, hogy a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzat miért nem kezdi el a Lánchíd felújítását, hiszen annak elnapolásával időt és pénzt veszíthet a főváros - mondta Gulyás Gergely a Hír Tv Bayer show című műsorában. Karácsony Gergely bünteti a Fideszes vezetésű kerületeket, mivel ott vonja meg leginkább a fővárosi fenntartású utak felújítására szánt összeget - állítják a városrészek polgármesterei. A Hír Tv Budapesti Srácok című műsorának a városvezetők azt mondták, 2020 és 2023 között Csepelen, Rákosmentén és Soroksáron sem lesznek felújítások. Jelentős összeg maradhat az állampolgároknál a testvérek közötti illetékmentességgel - mondta Böröcz Helga közjegyző az M1-en. A koronavírus-világjárvány miatti áprilisi mélypont után májusban jelentősen emelkedett az Európai Unió külső határán regisztrált illegális belépések száma a Frontex még nem nyilvános adatai szerint - írja a Berliner Morgenpost című német lap. Világszerte 7 786 042 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 430 128, a gyógyultaké pedig 3 708 328 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Továbbra sem lassul számottevő mértékben a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, egy nap alatt 648 új esetet azonosítottak. Szerbiában jövő vasárnap, Észak-Macedóniában pedig július első hetében tartják meg a korábban áprilisra tervezett, ám a koronavírus-járvány miatt elhalasztott választásokat. Mindkét ország vezetői úgy vélik, nincs ok további halasztásra. Romániában ismét 300 fölé ugrott az új típusú koronavírusos megbetegedések napi száma. A francia államtanács semmissé nyilvánította a tíz főt meghaladó gyülekezések tilalmát, amit a kormány rendelt el a koronavírus-járvány miatt július 10-ig életben lévő egészségügyi rendkívüli állapotra hivatkozva. Spanyolország június 21-től korlátozások nélkül fogadja az Európai Unió tagállamaiból érkezőket - jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök. A Covid-19 betegség elleni vakcina tömeges gyártása a tervek szerint szeptemberben fog beindulni - jelentette ki Tatyjana Golikova orosz miniszterelnök-helyettes. Kínában az elmúlt napon 57 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, ami a legmagasabb szám április 13-a óta. Belehalt a koronavírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe Banglades vallásügyi minisztere. Tovább lazítanak Ausztrália két legnagyobb államában a koronavírus-járvány megfékezése érdekében bevezetett korlátozásokon annak ellenére, hogy újra növekedni kezdett a fertőzöttek száma. Ezrek tüntettek több svájci városban a rasszizmus ellen. Száznál több tüntetőt vettek őrizetbe a Scotland Yard adatai szerint az előző nap kezdődött, hajnalba nyúló és sok helyen erőszakossá fajult londoni megmozdulások résztvevői közül. Az egyesült államokbeli Atlantában tüntetők lezártak egy autópályát és felgyújtották azt a Wendy's gyorséttermet, ahol előző este egy rendőr agyonlőtt egy fekete férfit. Lemondott Atlanta rendőrfőnöke alig egy nappal azután, hogy a város egyik rendőre agyonlőtt egy fekete férfit egy szondáztatást követő dulakodás nyomán. Az egyesült államokbeli zavargások az ország mélységi válságának megnyilvánulásai - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Kína felemelkedése katonai kihívást is jelent, amellyel az eddiginél többet kell foglalkoznia a NATO-nak - mondta Jens Stoltenberg, a szövetség szervezetének főtitkára a Welt am Sonntag című lapnak. Elsüllyedt egy illegális bevándorlókat szállító csónak szombaton Líbia partjai közelében, sokan eltűntek, köztük két gyerek is - közölte a Nemzetközi Migrációs Szervezet. Iszlamista fegyveresek megöltek legalább húsz katonát és több mint negyven civilt, valamint megsebesítettek több száz embert két támadás során az északkelet-nigériai Borno államban. Összeütközött egy autóbusz és egy vonat Csehországban, 10 ember megsérült, egyikük súlyos állapotban van, őt mentőhelikopterrel kórházba szállították. Meghalt 19 ember, és 172 sérült szorult ellátásra, miután felrobbant egy tartálykocsi a kelet-kínai Csöcsiang tartományban. Új pszichoaktív anyaggal kereskedő bűnbandát számoltak fel a rendőrök. A csoport fedte le az országos online terjesztés 80 százalékát - közölte a rendőrség. A Budapestet is érintő viharos időjárás miatt fél óra alatt több mint hetven helyszínre riasztották a tűzoltókat - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője. A sár és törmelék miatt lezárták a 10-es főutat Üröm és Solymár között - közölte a rendőrség. A közútkezelő megkezdte az út tisztítását. Labdarúgó NB I: Ferencváros - Kisvárda 1:0; Debrecen - Puskás Akadémia 2:2; Zalaegerszeg-Paks 3:3 Márton Anita olimpiai bronzérmes, fedett pályás világbajnok súlylökő 17,40 méteres eredménnyel megnyerte a Dél-alföldi dobóverseny-sorozat első állomását.