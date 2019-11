Mintha mi sem történt volna...

Több, mint egy héten keresztül elérhetetlen volt, nem vette fel a telefont, és nem reagált semmilyen megkeresésre. Tudja fene, talán bezárkózott az igazgatói irodájába, és ott próbálta meg kivárni, amíg magától elfelejtődik ez a kellemetlen kis, Máté Gábor és a függetlenobjektiv sajtó szavára sem érdemes apróság.

Ez a kis abúzus. Vagy abúzuska. Vagy valami, mert Máté Gábor a szerdai interjújában finoman szólva sem törte össze magát az igyekezettől, hogy eloszlassa a Katona Józsefről elnevezett színházra ült baljóslatú ködöt. Ami minden információt eltakar az érdeklődők elől. Amitől nem látni, hogy mit is követett el Gothár Péter.

A shownak persze a botrány hetében is folytatódnia kell, így a függöny azóta is minden este felmegy, és a politizáló és a társadalmi problémákra folyton rezonáló színház azóta is tiszta erőből rezonál azokra a bizonyos nagyon égető társadalmi problémákra. Hiszen a Katonának ez egy fontos küldetése. Ha nem a legfontosabb.

Felhívni a figyelmet az elnyomásra, a rasszizmusra, a társadalmi és vallási csoportok elleni gyűlöletkeltésre, a hatalommal való visszaélésre, a nők elleni erőszakra. Az elhallgatott zaklatási ügyekre. Mert ilyen felelősségteljes műhely ez a Katona.

Neveli, oktatja a nézőit.

Szobatiszta, rendes európai polgárokká képzi őket. Akik, ha sokat járnak a színházba, akkor egy idő után már nem fognak bedőlni a propagandának, nem lesznek rasszisták, szeretni fogják a menekülteket, a romákat, a melegeket, ellentétben Orbánnal a Fidesszel és a jobboldallal, és mi sem természetesebb, hogy a társadalmi problémákat feszegető előadások hatására lassan, de biztosan elhagyják azokat az ósdi, idejétmúlt, a modern társadalom által már régen meghaladott szokásokat, mikor egy férfi előre enged egy nőt az ajtóban, esetleg megdicséri a haját. Mert a Katona törzsközönsége tudja, hogy ez maga a szexizmus.

Persze nem akarok igazságtalan lenne, azért néha becsúszik pár kimondottan jó előadás is, ahol ugyan mindig van egy kis stadionozás, Mészároslőrinczezés, NER-ezés, no meg az is örömteli, hogy Alföldi évek óta ki van tiltva a teátrumból.

De térjünk gyorsan a tárgyra, nézzük meg, mit is mondott Máté Gábor Veiszer Alinda férjének, László Pálnak.

Máté Gábor az interjúban elismerte, hogy a szexuális zaklatásról szinte azonnal tudomást szerzett.

Így, miután megtudta, hogy történt valami(?), megkereste Gothárt és áldozatát, akik állítása szerint azt mondták, hogy nem nagyon van itten kérem semmilyen látnivaló, lehet is szépen továbbhaladni, tulajdonképpen már minden frankó, hiszen megdumcsizták a dolgot, az áldozattól bocsánat lett kérve, az áldozat pedig gyorsan meg is bocsátott. Így mennek a dolgok, öribariság, meg béke van, egyébként is futnának vissza próbálni, mert, hát vannak ugye azok a fontos társadalmi kérdések, amikre mielőbb válaszokat kell találni.

Ennek már közel egy éve.

Egészen pontosan 11 hónapja.

Gothár áldozata pedig kénytelen volt zaklatója vezetésével befejezni a próbafolyamat hátralévő részét.. Sőt!

Azóta új darabba is kezdett. Gondolom. Vagy sejtem. Illetve remélem.

Mert ha nem, azaz kimaradt Gothár új premierjéből, az esetleg azt jelenthetné, hogy a nagy rendező annyira rosszul viselte az elutasítást, hogy bosszúból nem tette be a színész(nő)t az új darabjába.

No de ilyen csúfság egészen biztosan nem történhet meg a Katonában.

Máté Gábor tehát azonnal tudomást szerzett a zaklatásról, de semmit, ismétlem semmit(!) az égegyadta világon nem csinált. Mert neki az érintettek azt mondták, hogy megbeszélték az ügyet.

Különben is ilyen felfokozott állapotban, mit számít egy kis nyúlka-mulka, meg egy kis szexuális zaklatáska? Mindent a művészetért, mindent Gothár művész úrért!

No és az is felmerült bennem, persze én nem vagyok az évekig a Katona alkalmazásában lévő Veiszer Alinda férje, hogy a direktor úr, miért is értesült azonnal a zaklatásról?

Akkora botrány lett belőle?

Esetleg egy próbán történt, a fél társulat előtt?

Vagy Máté Gábor is ott volt, és látta, hogy az egyik alkalmazottját zaklatják, de oda se bagózott? Szeme sem rebbent?

Vagy a büfében történt az eset, amit véletlenül meglátott egy jóérzésű kolléga, és azonnal felrohant az igazgatói irodába, hogy jelezze, valami baromi nagy botrány van készülőben?

Bárhogy is történt, teljességgel elfogadhatatlan, hogy Máté a látottakat, vagy a hallottakat mindössze tudomásul vette, de nem indított vizsgálatot, nem adott fegyelmit, és nem távolította el azonnal Gothárt a színházából. És nem, hogy nem tett semmit, de hagyta, hogy a zaklatott tovább dolgozzon a zaklatójával.

Sőt! Fél év elteltével, újra meghívta rendezni a zaklatót, mintha a zaklató nem zaklatta volna az egyik színészét.

Mintha mi sem történt volna.

És Máté Gábor mindezeket el és beismeri, és azt gondolja, őszintén hiszi, hogy helyesen járt el, és hogy nem kell lemondania.

Rosszul gondolja.

Apáti Bence