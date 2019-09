Liberális önostorozás

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök olyan bűnt követett el, ami könnyen lehet, hogy a karrierjébe fog kerülni.

Ráadásul nem csak egyszer lépett a bűnözés ösvényére, hanem két alkalommal is vétkezett. Nem kicsit.

Nagyot.

Most pedig vezekel. Esdekel. Bocsánatért könyörög.

Persze hiába, hisz bűne, bizonyos kultúrkörökben és országokban megbocsáthatatlan.

Na de nézzük, mibe is keveredett pontosan a liberálisok földi helytartója, az én kedvenc kis, vicces-zoknis bőgőmasinám.

A héten olyan fényképek és videofelvételek láttak napvilágot, amiken Trudeau -most figyeljünk- arabnak, illetve feketének van beöltözve/elmaszkírozva, lányosan rózsaszín arcocskáját pedig-a minél élethűbb hasonlóság elérésének céljából-gondos kezek, fekete festékkel kenték be. Vagy össze.

"Szó bennszakad, hang fennakad, lehellet megszegik" és valahol a Közel-Keleten egy arab, Afrikában pedig egy néger csecsemő felsír, hisz valaki egyszer, kisajátította a kultúráját.

Igen kérem, itten a kulturális kisajátítás minősített esete forog (forgott) fent.

Kevésbé haladó olvasóimnak mondom, hogy egyrészt szégyelljék magukat, hogy kevésbé haladók, másrészt ha már jó alaposan kiszégyellték magukat, azonnal fejezzék be a röhögcsélést, mert komoly dologról próbálom edukációban részesíteni őket.

Tehát! A tengeren túl a kulturális kisajátítás bűne manapság olyan vétség, ami még az olyan felfoghatatlan gaztettekkel is vetekszik, amikor valaki nem érez szélsőséges imádatot egy szoknyás, szakállas férfi iránt. (Az érzéketlen, fasiszta olvasóim kedvéért: a transzfóbiáról beszélek.)

Zárójel: a kulturális kisajátítás tehát nem azt jelenti, amikor büszke magyarok négernek vallják magukat. Az valami egészen más. Az inkább kulturális önfeladás.

Zárójel bezárva.

A “kulturális kisajátítást” mi itt mucsán, ebben a populistafasiszta diktatúrában, eddig úgy ismertük, hogy farsang. (A körút biztonságos utcáit soha el nem hagyó liberális barátaink meg úgy, hogy Halloween) Ünnep, amikor különböző okokból kifolyólag sok egyéb mellett, beöltözünk valaminek, vagy valakinek.

Mi, hátrafelényilazó, középkorban ragadt agymosottfideszesek persze nem is tévedhettünk nagyobbat.

Érzéketlen, pörköltzabáló, félázsiai hordaként gondolkoztunk eddig, amit most megpróbálok megváltoztatni.

Mert gondoljunk csak bele abba, hogy érhet-e annál nagyobb sértés egy kairói gimnazistát ha egy kanadai fiatalember húsz évvel ezelőtt egy jelmezbálon Aladinnak öltözött? Ugye, hogy nem?

Vagy gondoljunk annak a nigériai fiúnak az érzéseire és arra, hogy min mehet most keresztül, aki most tudta meg, hogy valaki, tőle több ezer kilométerre feketére festette be az arcát.

Az Indiánokról már nem is szólva, akik manapság azonnal a harci dobjaikat kezdik ütlegelni újabb kaszinóengedélyeket követelve, ha hírét veszik, hogy egy jelmezbálon valaki tollat tűzött a hajába.

Csupa, csupa trauma, csupa sértés. Csupa feldolgozhatatlan és szükségtelen bántás.

De tényleg, viccen kívül, a haladó libsizmust a koedukált transzklotyók mellett ilyen elmebetegségek foglalkoztatják: hogy minek öltözött be húsz évvel ezelőtt az egyébként szélsőliberális, kanadai miniszterelnök.

Repesve várom, mikor fogják végre börtönbe vetni az Othello-t játszó fehér színészeket, operaénekeseket, a Diótörő négerbabáját, kínai, vagy orosz párosát valaha eltáncoló balettművészeit, de azok szülők is számíthatnak a jól megérdemelt büntetésükre, akik akár egyszer is indiánnak, Aladinnak, vagy kínai kung-fu mesternek öltöztették be gyermekeiket egy óvodai jelmezbálon.

Persze egyelőre csak Kanadában, ahol a liberális forradalom épp felzabálja liberális gyermekét.

Amúgy zabálja csak. Aki ennyire liberálidióta - Trudeau, amikor elnézést kért, rasszistának nevezte az ilyen cselekedeteket - az bukjon csak el a saját maga által emelt akadályokban.

Mi pedig Magyarországon éljünk nyugodtan úgy, ahogy eddig is.

Apáti Bence