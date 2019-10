Hajós András emlékezete

Karácsony Geri megtartotta első premierjét, amit számos vendégfellépő jelenléte ragyogott be.

Geri pár ezer ember előtt kijelentette, hogy ez a város minden magyar fővárosa.

(Kivéve Dörner Györgyé, gondolom.) Ahol minden magyar otthon érezheti magát. (Kivéve Dörner György.)

És ahol tenni kell a kultúra és a sajtó szabadságáért.

(Például úgy, hogy leváltja Dörner Györgyöt, és kitiltja a Lokált.)

Hisz Budapest újra nyitott, szolidáris és elfogadó lett.

Budapest felszabadult.

Budapesten újra demokrácia van.

Geri ugyan kínosan kerülte a liberális szó használatát, de az ember pont úgy érezte magát, mintha visszacsöppent volna 2006-ba, amikor még az SZDSZ mondta meg, mi a helyes, és mi a helytelen, és hogy miről, mit kell gondolni.

A fellépők is ugyanezt az elitista, a már eltűntnek hitt erőszakos libsi diktatúra érzést sugározták.

Az “ünnepségen” többek között tiszteletét tette Gerendás Péter tiszteletbeli emigráns is, aki bár minden évben meg szokta fenyegetni Magyarországot, hogy ha nem hívják több hakniba gitározgatni, akkor azonnal elhagyja ezt a fasisztamucsaidiktatúrát.

De most vége a fasizmusnak.

Gerit és Budapest felszabadítását több más művész kollégám is megünnepelte. Nekem aztán tényleg semmi bajom nincs azzal, ha egy színművész kiáll egy párt vagy egy politikus mellett.

Ez alapjáraton tök normális dolog mind Európában, mind Amerikában. Például Hillary Clintont támogatta nem is olyan rég nagyjából egész Hollywood.

Az persze, megint más kérdés, hogy míg Karigeri mellett kampányolni, és a megválasztását csillogó szemekkel ünnepelni, minimum a demokrácia diadala, addig ha egy jobboldali művész nyilvánosan, bátorkodik szimpatizálni valamelyik jobboldali párttal, az alapból gyanús, művészünk pedig egészen biztosan fasiszta, náci, agymosott, valamint egy tál lencsével vásárolták meg a lelkét.

Úgyhogy a Karigerit ünneplő művészekkel nekem tényleg semmi bajom. Szakmai hátrány nem fogja érni őket. A budapesti színházi élet ugyanis mindig is libsi volt, - ha jól látom, az is marad. Mácsai Pál, az Örkény Színház igazgatója a sokadik TASZ által készített videóban tűnt fel, tehetsége ettől még megmarad. A Filmalap több száz milliós támogatásával elkészített Drakulovics elvtársnak a főszereplője, Nagy Zsolt se lesz rosszabb színész, hogy tudjuk, kit támogat. Hajós András is lehet még vicces, mert egy színpadon áll Karácsonnyal.

De ezek után az a minimum, hogy ő is és elvbarátai is befejezik a diktatúrázást, az antiszemita vádaskodást és a gyurcsányozást. Hiszen aki Karigerit támogatja, az a szemkilövető Gyurcsányra és a kispesti kokainozó, közpénz tolvajokra szavazott. Aki Karácsonyra voksolt, az a Duna parti cipőkbe köpő jobbikosra, a cigányverő Sneiderre, a holokauszttagadó Mirkóczkira húzta be az ikszet. Hajós nagyon jól tudja, miért írom ezt. Az őszödi beszéd kiszivárgásakor ő volt, aki először kérte Ferit, hogy takarodjon el és vigye az összes haverját.

Hajós akkor bántóan egyedül maradt a véleményével.

Talán a pénztárcája is megérezte, milyen, amikor valaki itt, a fővárosban egy platformra kerül a jobboldallal, a jobboldali emberekkel.

Akkor fellázadt a kussoló, gyáva balliberális elit és a balliberális hatalom ellen.

Akkor bátor volt, most inkább finoman szólva is feledékeny.

Lehet, hogy Hajós Andrásnak nem tűnt fel, de a választás éjszakáján már ott somolygott Karácsony mögött a szemkilövető, a rendőrterrort vezénylő, a beteges hazudozó Gyurcsány.

Karácsonnyal megkapta - visszakapta - őt is. Sőt előlibbent a függöny mögül Gál. J. Zoltán, Fletó hű kobzosa is, csatolt fájlként Kálmán Olga, Gyurcsány főpolgármester-jelöltje, mint sajtófőnök. "Ájem" Mónika Lamperth, már a partvonal mellett melegít. (Nem látta valaki a Szilvásyt vagy a Drazsét?) És szemtanúi lehetünk egy csodás comebacknek is: kérem, köszöntsék nagy tapssal Batiz András, egykori kormányszóvivőt, akihez bónuszként még kapnak egy leértékelt Sneidert és egy javított kiadású Jakab Petyát is.

Szép társaság, kemény csapat.

Jó haverkodást!

Apáti Bence