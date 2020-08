Apáti Bence: Változnak az idők, változnak az emberek is

“2015-ben az Index nem állt a helyzet magaslatán, hogy a, hogy.. hogy aaaa..”

hirdetés

hirdetés

hirdetés

- A migránsválságot!

Segíti ki a szavakat keresőt a ma már a Magyar Narancsban megjelent liberális celebek interjúit passzív agresszívan, megfelelési vágyból, vagy sértettségből osztogató exkonzervatív műsorvezető.

- A menekültválságot..

Mondja mégis kissé dacosan Dudás Gergely, az Index volt főszerkesztője, a felé nyújtott segítő kezet mintegy finoman arrébb taszajtva.

Tehát, hogy-folytatja-az Index kudarcot vallott abban, hogy a 2015-ös válságot ne ebben a ránk kényszerített, fekete-fehér osztatban/rendszerben; azaz demokraták versus fasiszták kezelje.

És akkor még nagyon finoman és visszafogottan fogalmazott Dudás.

Az interjú legfontosabb gondolatába a beszélgetés utolsó harmadában botlunk bele. Ami minden jel szerint véletlenül felejtődött ott, és amely szegény azóta is ott árválkodik magára hagyottan, szomorúan, talán kicsit depressziósan.

A búslakodás oka pedig az, hogy -minő meglepetés- néhány jobboldali újság kivételével alig foglakozott valaki az Index volt főszerkesztőjének szavaival.

A pár percnyi gyónással felérő beismerés egyébként a Válaszonline podcastjának harmincvalahányadik percében található.

Akkor jött ugyanis.

De úgy, hogy senki nem látta közeledni.

És nem meglepő módon azóta is csönd van Dudás coming out-jával kapcsolatban.

Pedig az elmúlt évek egyik legfontosabb mondatait hallhattuk.

A kijelentés is derült égből villámként csapott a stúdióba.

A ma már Szinetár félprofi-migránssimogató Dóra posztjait tűpontosként jellemző Stumpf Andrást is meglephette, mert alig néhány percet foglalkozott csak a hívatlan vendégként betoppanó vallomással. Pedig volt abban még, nem is kevés.

Ja kérem, változnak az idők.

2015-ben még vált a vállnak vetve, együtt harcoltunk olyan liberális pergőtűzben, hogy néha még egymást is alig láttuk, pont azok ellen, akiknek most Stumpf szerint hirtelen tűpontos gondolataik támadtak, és akik azokban az időkben talán pont az Index akkori hazug cikkei miatt olyan könnyelműen fasisztázták és nácizták le a migránsok koráról, előéletéről, nemi összetételéről, és származásáról az igazságot megíró jobboldaliakat-azaz minket-mintha csak halkan felsóhajtva, szórakozottan maguk elé morogták volna, hogy végül is egész szépen süt a nap, ma inkább azt a szivárványszínű rucimat veszem fel, abban mutatok a legjobban, amikor árva és éhező, ám roppant fotógén szír kisfiúkkal szelfizek.

De vissza Dudás Gergelyhez, aki ezt az ominózus dolgot tartja legnagyobb személyes kudarcának. Gyenge volt,-mondja-, és bár voltak nagyon komoly “vívásai” a szerkesztőséggel, de ezekből a harcokból még egészen apró győzelmek sem születtek.

A nagyszakállú, írástudatlan, egyedülálló, katonakorú afgán, iraki, és bangladesi férfiakat akkoriban következetesen többdiplomás kísérő nélkül érkezett, bociszemű, árva 12 éves szír gyerekeknek- vagy ezek valamelyik kombinációjának- hazudó szélsőbaloldali Indexesek egészen egyszerűen fellázadtak az igazságért, a tényekért, és az objektivitásért lobbizó gyengekezű főszerkesztő ellen.

A jegyzőkönyv kedvéért jegyezzük meg, hogy pár perccel később, ahogy Dudásban a beszélgetés hatására kezdenek feltörni a 2015-ben az Indexen megjelent cikkek szomorú emlékei, már nem menekült, hanem migránsválságot mond.

Ami, mint azt megjegyzi fontos, és súlyos következményekkel járó esemény volt, és nagyon nem volt rendben, ahogy az Index lekövette ezeket a folyamatokat, és nagyon nem volt elégedett azokkal a narratívákkal, amelyeket a portál állított föl.

Elégtétel ez a javából.

Én a magam részéről csak köszönni tudom a későn jött beismerést.

Mert fontos, sajtótörténeti pillanat volt.

Dudás Gergely ha nem is mondta ki, de egyértelműen célzott rá, hogy az Index minimum tendenciózusan számolt be az akkori eseményekről, de a volt főszerkesztő szavainak a fényében azt is nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy az Index össze-vissza hazudozott a magukat szír agykutatóknak bemutató analfabéta afgán kecskepásztorokról, és, hogy tucatjával és szemrebbenés nélkül rakták ki azokat a riportokat, amelyeket mindig négy-öt óvodáskorú, damaszkuszi árvával illusztráltak, holott a Keleti Pályaudvar előtt táborozók 96 százaléka huszonéves felnőtt férfi volt.

Nem voltak ott se családok, se gyerekek. Szírek is csak alig.

Hazudott akkoriban az Index reggel, éjjel, meg este.

Tették ezt azért, mert 2015-ben nem volt hajlandó a Fidesz és Orbán Viktor a hazugságokra épülő nyugat-európai migránssimogató narratívát visszhangozni.

Jó lett volna persze, ha ezekre a konkrét dolgokra Stumpfék rákérdeznek. Nem tették.

De mondom; változnak az idők.

Változnak az emberek is.

Hír TV