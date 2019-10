Apáti Bence: Nyomás szavazni!!!

Sokan ugyan most sem verődtek össze, a lapjaik pedig még a vártnál rosszabbak voltak, de kellő agresszivitással igyekeztek elfeledtetni nyilvánvaló hiányosságaikat.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Persze nem vártunk túl sokat, hiszen milyen elit az olyan, amit a Jobbik legéletlenebb kése, Szilvási György, és a dadogó, egy mondaton belüli ő-zések nem hivatalos világrekordere, Gulyás Balázs “publicista” vezet, de azért újra megfigyelhettük, milyen amikor a magukat valakiknek, például az országot vezetni akaró politikusoknak hallucináló jakobinusok pár száz ember élére állva fröcsögő szájjal megdönteni való diktatúráról szónokolnak. És lincselést vezényelnek.

Az elmúlt hét legnagyobb botrányát meglovagolni vágyók tényleg alig pár száz embert tudtak megmozgatni, ami láthatóan rendkívül frusztrálttá tette őket. Amikor Pesten a drága, az állami támogatásból megvásárolt autóikba ültek, valószínűleg még kiegyenesített kaszákkal, és égő fáklyákkal a kezükben dühösen fújtató győri tízezrek járhattak a fejükben, akik majd éljenezve fogják őket először megkoronázni, majd a vállaikon városházára vinni. Ehhez képest a szomorú valóság az volt, hogy a tüntetés előtt pár perccel még alig pár tucat ember lézengett Győr főterén.

Később a színpad előtti rész ugyan majdnem megtelt, de az ellenzék B csapata olyan rém unalmas beszédekkel akart rendszert buktatni, hogy amint megjelent valami izgalmasabb - például Bede Zsolt a Vadhajtások riportere -, a tüntetők érdeklődése azonnal elterelődött a Pestről érkezett vendégelőadókról.

Nyilván sokkal izgalmasabb kormánypárti újságírót lincselni, mint tehetségtelen és dögunalmas politikusok hülyeségeit hallgatni. Persze ehhez az éppen a szólás és sajtószabadságról oktató Szilvási Gyuri is kellett, aki amint meglátta Bedét, azonnal a jobboldali újságíróra uszította a hallgatóságát. Hiszen a szólás és sajtószabadság csak a balliberálisokra vonatkozik. Aki meg nem úgy gondolkodik mint ők, azt meg kell öletni. Viszonylag gyorsan, hiszen úgy szinte képtelenség az elnyomó orbáni diktatúra ellen harcolni, ha mindenféle jöttmentek folyton az elvei elárulására emlékeztetik az egykorvolt 2006-os, első soros harcosokat.

A rohamot egyébként maga Gulyás Balázs vezette, aki hősiesen a tömeg elejére állt, és két centiről, kiguvadt szemekkel, ordítva fenyegette Bedét.

Akit aztán a rendőrök mentettek ki, nem pedig magától hagyta ott a tüntetést, ahogyan azt a 444 két függetlenobjektiv újságírója, Ács Dani és Tamás Bence Gáspár hazudta. Ők a lincselési kísérletet segítségnyújtás helyett, amúgy is mindössze érdeklődve és lelkesen figyelték. És közvetítették. Hadd lássák a Pesten ragadt, körúton belüliek, hogyan is bánnak vidéken a kormánypárti sajtómunkásokkal. Innen is gratulálok nekik.

Bede életét tehát Szilvási és a 444 újságíróinak legnagyobb bánatára megmentették a rendőrök, úgyhogy a kis közjáték után folytatódhatott a minitünti, ahol Fekete Győr András kelt ki Wittinghoff Tamás budaörsi polgármester és a kispestiek bulibárója, Lackner Csaba ellen. Szenvedélyes beszédben ostorozta a kurvázó és drogozó politikusokat.

Legalábbis nem tudtunk másokra gondolni, hiszen ezidáig egyedül Lacknerről láthattunk kokainos felvételeket, és Wittinghoff úr is tisztára úgy tűnt, mintha egy majdnem sikeres aktus után fizetett volna az őt galád módon csőbe húzó, úgynevezett masszőznek.

Mindegy, végülis a tények nem számítanak. A videókon látottakat nyilvánvalóan személyesen Orbán Viktor és hírhedt orosz hackerek hamisították meg, amúgy is O1G, meg diktatúra van. Fog a franc ilyen vészterhes időkben igazat mondani. Gondolhatta a mi kistérségi testépítőnk, Fegyőr.

Ehhez kapcsolódik még, hogy a függetlenobjektiv sajtó, két hete még azon sápítozott, hogy ez minden idők legocsmányabb kampánya, hiszen micsoda dolog egy budaörsi polgi “szexvideóján” csámcsogni, az magánügy, senkire sem tartozik, különben is egy választás előtt az elért eredményeket kell figyelembe venni, nem pedig azt, hogy ki kivel, mikor, hol és mennyiért bújik ágyba.

Azóta ugyan Wittinghoffot, meg a finnyáskodást elfelejtették, ellenben egy hete mást sem csinálnak, mint napi 8 cikkben csámcsognak Borkain.

Szép is az a következetesség

A győri mikrotüntit aztán a felszólalók és a hallgatóság legnagyobb megkönnyebbülésére véget ért, mindenki hazament, bekapcsolta a televíziót és megnézte Karigeri újabb nagyívű produkcióját a budapesti városházán. Karigeri valami patkányokról - nem, most nem rólunk - beszélt, amikből ugyan fél éve a kutya nem látott egy darabot sem, viszont a választóknak azonnal eszébe juthatott, mit is gondolnak a fideszesekről ők, a felvilágosult, haladó demokraták.

Geri tehát kiváló ütemérzékkel rendelkező okos és ügyes politikus. Minden bizonnyal nem fogja különösebben megrázni a holnapi vereség sem, továbbra is remekül fogja hétfőtől is a nagy büdös semmit csinálni. És milyen jól fogunk szórakozni rajta, amikor bejelenti a következő nagy tervét. Mondjuk elindul az amerikai elnökválasztáson.

Ehhez persze az is kell, hogy ma mindenki elmenjen szavazni. Ha ma nem leszünk elegen, akkor ez a komédia komolyra is fordulhat, és akkor bizony tragédia lesz. Aki sírás helyett hétfőn is inkább nevetne ezeken a szerencsétleneken, az semmiképp se maradjon otthon.

Nyomás szavazni!!

Apáti Bence