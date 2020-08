Apáti Bence: Lehet szépen visszaszivárogni

Hamarosan a nyilvánosságnak is bemutathatják a koronavírus-járvány elleni védekezésben segédkező speciális egységet – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth rádióban. Magyarország 5 millió vakcinát rendelt - mondta a miniszterelnök. A kormányfő közölte: a kormány el fogja végezni a munkáját a védekezéssel kapcsolatban, de minden embernek oda kell figyelnie. Orbán Viktor elmondta: arra is készülnek tervek, hogy a pandémia által erősebben sújtott területeket, régiókat is elkülönítsenek. Kiemelte: a nemzeti konzultáció azért is fontos, hogy lássák, mely intézkedéseket fogadnak el az emberek. Akár Karácsony Gergely büntetőjogi felelőssége is felmerülhet a Pesti Úti Idősek otthonában történt megbetegedések és halálozások miatt - mondta a Hír tv-nek Futó Barnabás. Az ügyvéd hozzátette: indítványára a Nemzeti Nyomozóiroda bizonyítékként kezeli a Fővárosi Kormányhivatal elmarasztaló megállapításait. A dokumentum szerint felére csökkentették az ápolói létszámot, így már nem tudták ellátni az idős betegeket. A tisztakezűséget hirdető főpolgármester világosan arról beszél, hogy szeretne egy cégcsoportot helyzetbe hozni – mondta a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője a Lánchíd felújítási tendere kapcsán Magyarország élőben című műsorunkban. Farkas Örs hangsúlyozta: a teljes baloldal pedig nem csak, hogy teljesen elnéző ezzel kapcsolatban, hanem még asszisztál is hozzá. Az EU-nak is költenie kell a magyar sajtószabadságra - írta a Politicóban megjelent véleménycikkében Cseh Katalin. Arról nem írt, hogy az Index szétrobbantását a baloldali belharcok okozták, Dull Szabolcsot pedig üzleti titkok kiadása miatt menesztették. Cseh Katalin javaslata valójában arról szól, hogy a magyar függetlenséget külföldről csökkentsék annak érdekében, hogy a baloldal, élén Gyurcsány Ferenccel és a Momentummal, hatalomra kerülhessen – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István hozzátette: A pártpolitika most is felülírja a nemzeti érdeket, Cseh Katalin is pontosan tudja, hogy Magyarországon sajtószabadság van, mindenki azt ír le, amit akar. A magyar média sokszínű, jó része pedig kifejezetten kormánykritikus. 24 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést. Ezzel 4621-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 2 idős krónikus beteg, az elhunytak száma 602-re főre emelkedett, 3464-en már meggyógyultak. Járványügyi gócpont alakult ki Pápán - jelentette ki az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta: a dunántúli városban csütörtökig 22 fertőzöttet találtak, de hangsúlyozta, hogy ez a szám még tovább nőhet. Az Eurostat adatai szerint nyolc év alatt több mint kétharmadával növekedett Magyarországon az elvégzett CT-vizsgálatok száma - közölte Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Tovább fejleszti a kormány a KRÉTA oktatási rendszert a digitális oktatás hatékonyabb támogatása érdekében - közölte az Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. A hagyományoktól eltérően idén augusztus 29-én rendezik meg az Emlékhelyek napját. Országszerte 60 nemzeti és történelmi emlékhely 70 helyszínének programjaival. A mentési munkálatok segítésére elindult Bejrútba a Debreceni Egyetem különleges orvos- és mentőcsoportja. Az amerikai hadsereg élelmiszert, gyógyszert, palackozott vizet szállít a robbanás sújtotta Bejrútba - jelentette be Frank McKenzie tábornok. A bejrúti robbanás miatt felindult tüntetők csaptak össze biztonsági erőkkel a libanoni fővárosban - közölte az NNA helyi hírügynökség. A libanoni hatóságok nem zárják ki, hogy külső beavatkozás okozta a bejrúti kikötői negyedet romba döntő robbanást, de a baleset és a hanyagság lehetőségét is vizsgálják. Létrejött a megegyezés az egységes felvidéki magyar érdekképviselet, egy új egyesített magyar párt létrehozásáról, azon a hárompárti találkozón, amelyet a Magyar Közösség Pártja, a Most-Híd párt és az Összefogás mozgalom vezetői tartottak. A világon 19 091 446 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 714 767, a gyógyultaké pedig 11 550 2328 az amerikai egyetem közép-európai idő szerint péntek reggeli adatai szerint. Hamarosan lezárul a Gamaleja Intézet által kifejlesztett, Covid-19 elleni első orosz vakcina tesztelése, és a jövő héten bejegyzik - jelentette be Oleg Gridnyev orosz egészségügyi miniszterhelyettes. Görögország éjszakára lezárja határátkelőit a koronavírussal fertőzöttek számának újbóli megemelkedése miatt, csak a bulgáriai határon lévő átkelőhelyek maradnak nyitva. Romániában újabb negatív csúcsot ért el az egy nap alatt diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek és a halálesetek száma, újabb 1378 embernél mutatták ki a vírus jelenlétét. Gyorsuló ütemben terjed a koronavírus Ukrajnában, három egymást követő napon döntötte meg az új betegek száma a korábbi rekordot, a legutóbbi napon már megközelítette a másfél ezret. Olaszországban négyszáz fölé emelkedett egy nap alatt kiszűrt fertőzöttek száma. Feloldják a koronavírus-járvány miatt ajánlott általános kiutazási korlátozást az amerikai állampolgárok számára. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma egyúttal óvatosságra és rendkívüli körültekintésre inti a lakosságot. Az amerikai elnök betiltott mindenfajta tranzakciót a TikTok videomagosztó kínai anyavállalatával, a ByteDance vállalatcsoporttal, valamint a WeChat üzenetküldő szolgálatot működtető Tencent kínai internetes óriással. Peking tiltakozását fejezte ki, amiért Trump megtiltott minden ügyletet a TikTok kínai anyavállalatával, a ByteDance vállalatcsoporttal, valamint a WeChat közösségi platformot működtető Tencent internetes óriással, és mindkét cég leányvállalataival. Telefonon vitatta meg Vlagyimir Putyin orosz és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök a 33 orosz állampolgár Minszk környékén történt letartóztatása nyomán kialakult helyzetet - közölte a Kreml sajtószolgálata. 27 ember meghalt, mert felborult a hajójuk Mauritánia partjainak közelében, Nouadhibou és Dakhla között. A hajó vélhetően illegális bevándorlókat akart partra tenni a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken - derült ki az ENSZ közleményéből. Rekordszámú, 235 migránst fogtak el a La Manche csatornán, miközben csónakon megpróbáltak átkelni Franciaországból Nagy-Britanniába - jelentette a PA brit hírügynökség. Napirend meghatározása nélkül hívták össze a vasárnapi kormányülést Izraelben Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Beni Ganz védelmi miniszter és jövendő miniszterelnök egyre mélyülő vitája miatt - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Az illetékes brüsszeli bíróság elutasította a spanyol legfelsőbb bíróságnak a Belgiumba menekült Lluis Puig korábbi katalán kulturális miniszter ügyében előterjesztett kiadatási kérelmét. Több emberöléssel is gyanúsítják külföldön D. Csabát, a szerb-magyar férfi ellen egy budapesti gyilkosság ügyében fejezte be a nyomozást a rendőrség - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Közismert kelet-magyarországi élelmiszerlánc- és szállodatulajdonost vettek őrizetbe a napokban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói Debrecenben - közölte a hatóság észak-alföldi bűnügyi igazgatósága. Kigyulladt egy épület egy faipari telephelyen Hajdúböszörményben, a Kórház téren. A Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöksége Bertók Róbertet nevezte ki a válogatott szövetségi kapitányának. Férfi vízilabda Magyar Kupa: Szolnoki Dózsa - PannErgy-Miskolci VLC 17:12; OSC - Budapesti Honvéd SE 14:9; FTC-Telekom Waterpolo - BVSC-Zugló 15:10 A címvédő Bayern München a Schalke 04 csapatával találkozik a német labdarúgó-bajnokság 2020/21-es szezonjának nyitófordulójában - derül ki a liga által nyilvánosságra hozott programból.