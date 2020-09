Apáti Bence: Kajditól ez nyilván belefér

Tombol az SzFE körüli botrány, itt a kopogtat az ajtón, sőt már be is dugta a lábat hazánkba a világjárvány második hulláma, nomeg Gyuriferi is újfent elmondta, hogy az a párszáz színházi szakember, akiket az elmúlt tíz évben neveztek ki, munkáját elvesztő, földönfutóvá lesz, ha és amennyiben a 2022-ben a tetves zsidózó Jobbikkal kormányt tudnak 2022-ben váltani.

Szóval zajlanak az események, és most mégis egy celebbel vagyok kénytelen foglalkozni. Szégyellem is magam emiatt, egyben megígérem, hogy amint Kajdi Csabát eligazítottam, visszatérek az igazán fontos dolgokhoz.

Csabi, az Instagram fura ura, az általa kigúnyolt celebek főpapja, bálványa, mamikája, madamja, pótnagymamája, szellemi és ideológiai vezetője, meg úgy általában véve mindene, tegnap módfelett idegbe vágta magát.

A hisztéria azért tört ki rajta, mert a Keménymag című műsorban elmondtuk, hogy ugyan állati cuki, ahogy képzeletbeli karaktere, Cyla bőrébe bújva, affektálva kommentálja mikrokörnyezete izgalmasabbnál izgalmasabb történéseit, és azzal sincs semmi bajunk-miért is lenne?-, hogy mint egy tisztességben megöregedett exkomcsi SzFE-s osztályfőnök, mindig elrejt egy kis ballibsi, újmarxista propagandát, diktatúrázást, meg fasisztázást két arcpakolás, fésülködés, főzőcskézés és reklám között. Hisz demokrácia van, meg szólásszabadság, de a vírustagadással-merthogy egy héttel ezelőtt ezt tette- azért átlépett egy határt.

Ráadásul kis hazánkban a demokrácia annyira tombol, hogy egyetlen olyan cég vezetőjét sem hívták be egy kis baráti csevejre, aki a Semjén Zsoltot Hitlerhez hasonlító Kajdi segítségével akarja reklámozni a termékeit, a nagy német autógyár is hetente pakolhat sztárunk popsija alá egy-egy újabb 25 milliós szponzorkocsit, és az ellenzéki sajtó által csak kormánypárti propagandacsatornának TV2 is alkalmazhatta zsűritagként a legutóbbi szuperprodukciójában.

Mindenféle következmény nélkül. Mindezekre egy diktatúrában igen csekély esély lenne.

De nézzük mi is történt hétfő reggel Kajdival.

Az kezdett gyanússá válni, hogy reggel tíz óra felé az oldalamon egyre másra kezdtek megjelenni olyan végtelenül kedves szélsőliberális kommentelők, akik először vidáman közölték, hogy bár titkolom, de egészen biztosan szeretem a kolbászt, majd arról kezdtek győzködni, hogy kéne nekem egy “kani”, aki végre megtanítaná nekem, miért is jó dolog homoszexuálisnak lenni. Kajdi Csaba oldalát amúgy nem szoktam figyelemmel követni. Nem tehetek róla, egyszerűen az van, hogy végtelenül irritál a stílusa, a felvett, és csak az Insragramon használt affektálása, tudálékossága, és a magányosságát leplezni hivatott saját magáról forgatott unalmas kisfilmjei, így a legkevésbé sem vagyok képben azzal kapcsolatban, hogy épp mit mond, mivel van elfoglalva.

Amikor tavasszal a Nicsak ki vagyok című műsorba zsűrizett, még végigpörgettem néhány sztoriját, mégiscsak százezrek követik a liberális celebet, érdekelt, mi az oka, de ennyi.

Így kénytelen voltam megnéztem, nem ő uszította-e rám a követőit és rajongóit.

Nyilván senkit sem fog meglepni a válasz.

Igen, maga a mester volt.

Csabi gyakorlatilag reggeltől estig velem volt elfoglalva, állítása szerint én egyfolytában róla beszélek, róla vlogolok, blogok, ami szerinte azt bizonyítja, hogy homoszexuális vagyok.

A helyzet az, hogy eddig mindössze egy alkalommal szenteltem neki, a fura személyiségének, és a diktatúrázásainak egy teljes anyagot, illetve legutóbb a Keménymag című műsorban másfél kemény mondatot.

Persze nincs azzal semmi baj, ha Cyla költői túlzásokra ragadtatja magát, sőt, tőle ez teljesen önazonos, papírforma, ez a komfortzónája. Ettől az aki. Meg ennyit egy közszereplőnek,-mármint nekem- el kell tudnia viselni.

Amivel viszont baj van, hogy húsz percen keresztül azt bizonygatta, hogy meleg illetve látens meleg vagyok. Hogy arról tartott két recept között a 220 ezer követőjének kiselőadást, hogy szerény személyemet mindössze jól be kéne törni, valakinek meg kéne ismertetnie a kolbásszal, kellene már nekem egy “kani”.

Hiszen volt neki is ilyen macsó heteró ismerőse, de ma már melegként éli az életét.

Következetesen balerinának is nevezett, ami egyrészt balerinó, -ez a hímnemű alakja a szónak- másrészt azért különösen bájos meg izgalmas a balerinázása, mert amikor viszont két évvel ezelőtt én neveztem Adél úrnak egy transznemű előadót az egyik publicisztikámban, a hölgy -majdnem idézőjelbe tettem, de idejében észhez tértem- azonnal rohant a Helsinki bizottsághoz beperelni. Lapom kénytelen is volt 50(!!) ezer forint sérelem díjat fizetni Adél asszonynak.

A baleiranázással viszont nyilván nincs baj, a buzizással sem-ami különösen szép Keveházi Gábor, Fülöp Viktor, Dózsa Imre és Solymosi Zoltán országában- meg az is rendben van, hogy egy magát hochértelmiséginek tartó, arisztokrata felmenőkkel rendelkező figura egy komplett szakmát bélyegez meg, pusztán amiatt, mert vitában áll velem, vagy mert nem szeret.

Esetleg, mert túlságosan is kedvel.

Ja igen! Arra is utalt a jó Kajdi, hogy nekem az tenne jót, ha meleg kisfiúk után kajtatnék a balettintézetben. Szóval egy jó kis pedofil-vád is belefért. Ami merőben újszerű, illetve nem teljesen, mert Vágó István oldalán a Dk-s politikus törzskommentelői igen gyakran süllyednek le ilyen mélyre.

Apropó Pista, tényleg szégyellhetnéd magad, amiért nem moderálod ezeket a patkány kommenteket.

Meg persze te is, Kajdi.

A saját közösségednek ártasz az ilyen kirohanásokkal, ráadásul ezekkel a mondataiddal tulajdonképpen arra utalsz, hogy minden heterót meg lehet “téríteni” “be lehet törni” csak megfelelő “kani” és elég idő kell hozzá. Én ezzel nyilván nem értek egyet, de valóban azt gondolom, hogy nem véletlen és nem csak ártatlan érzékenyítés, amikor a barátaid minden rohadt filmbe -újabban pedig már az összes gyerekeknek készített animációs alkotásba is- megpróbálnak beletetetni egy meleg karaktert.

Talán hasonlóképp gondolkodnak, mint te.

Nyilván tisztelet a kivételnek.

Sőt, biztos vagyok benne, hogy te, illetve ti vagytok a hangos kisebbség; a kivétel. Én mindenesetre szeretnék ebben hinni.

Ami sokszor azért olyan pokoli nehéz, mert tisztán látszik az a tendencia, hogy a militáns, a radikális melegjogi aktivisták minden velük ellentétes oldalon álló személyt homoszexualitással vádolnak meg.

Aljas dolog ez, ráadásul teljesen logikátlan.

Nem tudom, miért kell például Novák Elődöt vagy Kocsis Mátét esetleg engem buzizással szégyeníteni olyan embereknek, akik amúgy büszke homoszexuálisok és a melegek jogaiért harcolnak. Akkor most mégsem büszkeségre okot adó dolog melegnek lenni?

Hanem valami olyan tulajdonság, amit titkolni, vagy szégyellni kellene? Amivel el lehet érni, hogy az illetőket kiröhögjék?

Én egy cseppet sem gondolom így.

Nekem Kajdi és a hozzá hasonlóan eljáró emberek akcióival ellenére semmi bajom a homoszexuális közösség tagjaival.

Nyilván egyetértek az alaptörvénybe foglaltakkal, és a katolikus egyház tanításával, tehát hogy házasság csak egy férfi és nő között jöhet létre.

Ok, azt azért furcsállni szoktam, ha emiatt a véleményem miatt időnként százával jelennek meg az oldalamon a homoszexuálisok fröcsögve gyilkossággal fenyegetőzni, de helyén tudom kezelni a dolgokat, nem válok homofóbbá pár idióta miatt, és azt a pár-fogalmam sincs pontosan hányan vannak, hiszen pont leszarom, hogy ki meleg és ki heteró- beosztottamat sem fogom soha a nemi identitása miatt diszkriminálni.

És ebből következik az utolsó dolog amire reagálni szerettem volna.

Csabi ugyanis szeret filmeket ajánlani, ha épp vitában áll valakivel. Most is így tett.

Olyan filmeket ajánlott a figyelmedbe, amiket ha megnézek, rá fogok jönni, hogy attól mert valaki meleg, még lehet tehetséges ember.

Mondjuk sportoló.

Csabi!

Én soha, -mondom soha!!- nem állítottam az ellenkezőjét.

Se nyilvánosan, se otthon a négy fal között.

Felháborító aljasság, hogy mégis ezt terjeszted rólam.

(Mondjuk a pedofilozásodhoz képest végülis apró kis semmiség.)

Hidd el, én aztán iszonyú magasról letojom, hogy Nurejev vagy Csajkovszkij homoszexuális volt.

A legkevésbé sem érdekel.

Ha Nurejev hitelesen tudta a szerelmes heterót-többnyire egyébként ez is történt- alakítani, akkor senkit, így engem sem érdekelt, hogy amúgy a nőket vagy a férfiakat szerette.

Az már persze jobban zavar, hogy hiába van ott Barisnyikov, Keveházi, Dózsa, Polunin, Solymosi Zoli, meg számtalan férfias, heteró balettművész, -bőven többségben vagyunk, amúgy-Nurejevnek “hála” a tanulatlan prolik között mégis az terjedt el, hogy a balettművészek melegek.

De ettől még fantasztikus táncosnak tartom.

Azt mondtad, szívesen találkoznál velem.

Szerintem halasszuk el ezt a dolgot pár évtizedig.

Jámbor ember vagyok, de azt igen rosszul viselem, ha valaki, azért mert 17 éven keresztül az Operaház balettművésze, magántáncosa voltam, lebuziz, és lepedofiloz.

Napoljuk, illetve inkább éveljük el ezt a kis talit, mert esetleg még a végén valamelyiküknek baja esne.

HírTV