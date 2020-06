Apáti Bence: Az Index már megint túltolta

Meg a régi bölcsek szerint ugye a túlélésünk, nomeg a józan eszünk megőrzése érdekében a legkilátástalanabb helyzetekben is érdemes megőriznünk a humorérzékünket. Úgyhogy a már a második nevét viselő hippi bolondokháza, ahol a krétával rajzolgató ápoltakra tagbaszakadt, aktiv és exbűnöző gépfegyveres négerek vigyáznak, pár nappal ezelőttig inkább volt vicces, mint tragikus. Az elkergetett rendőrök hiánya eddig nem okozott különös problémát, bár mi megátalkodott, és megkeseredett fasiszta propagandisták, mert olvasmányainkból, és a történelemkönyvekből tanultakból hajlamosak vagyunk levonni bizonyos következtetéseket például a kommunizmusról, meg a szabályok és törvények nélküli hippi kommunákról, szkeptikusak voltunk.

Ellentétben a Mérce nevű kommunista, szélsőbalos kiadvánnyal, ahol pont úgy lelkendeztek a teljesen agyament őrületnek, mint a nyugat, 68-as, balos értelmisége a Szovjet diktatúrának.

Többen azt is megjegyeztük, hogy ez az izé inkább időzített bomba, puskaporos hordó, mint ultramenő, kedvesen bohém dzsembori, mert például mi történik akkor, ha valami komolyabb bűncselekmény történik a rendőrség, és legitim vezetők nélküli “köztársaságban”.

A komolyabb szót nem véletlenül használtam, ugyanis már maga a zóna létrejötte is egy bűncselekmény volt. A végtelenül békés tüntetők megfenyegették a helyi rendőrséget, hogy rájuk fogják gyújtani az őrsöt, ha nem takarodnak el az édes jó anyukájukba. És hát arról is érkeznek hírek, hogy a fekete hadurak fegyverrel szednek be védelmi pénzeket, amit ők hozzájárulásnak, adónak becéznek. De mondom, eddig tulajdonképpen vér nem folyt, a fiatalabb generáció meg végre bepillantást nyerhetett abba, hogy a gyakorlatban hogy is néz ki egy adók, törvények közigazgatás, és rendőrség nélküli komcsi miniállam, ahol például a közös ételt a környék hajléktalanjai pár óra alatt ellopják, mely nemes cselekedet miatt a kommunista forradalmárok a Twitteren rimánkodtak a kapitalistáktól vegán élelmiszersegélyekért.

A dicsőséges forradalom hősei mégse ehetnek mindenféle szir-szart, hisz éppen történelmet írnak.

Betépve. Krétával. A betonra.

Na de, hogy a lényegre térjek.

Az ünneprontók jóslata beteljesült, a kommunista zónában szombat hajnalban lelőttek két embert. Egyikük meghalt, a másik kritikus állapotban van.

Ez bár szomorú esemény, de mégis kódolva volt, és minden normális ember számított valami hasonlóra. A kommunista újságírókat ugyan nyilván meglepte, no de ők nem is normálisak.

A szebb napokat látott Index is vad kármentesbe kezdett. Egy fiatalt és éhes titánt, bizonyos Világi Máté küldték csatába, próbálja meg legalább döntetlenre kihozni, kiválságkommunikálni a csúfos vesztésre álló mérkőzést.

Máténk rendesen odatette magát, hisz bizonyítani kell a nagy öregeknek, nem maradhat szégyenben, a portálnál a leépítések is megkezdődtek, csak a legmegbízhatóbb elvtársak maradhatnak.

Világi erősen kezd. Már a címadással megmutatja, hogy van helye a kommunista szimpatizáns lapnál, hogy nem véletlenül került az elit csapatba, és hogy nincsmásik.

“Lelőttek egy 19 éves tüntetőt Seattle-ben.”

Az embernek összeszorul a gyomra, és elkezd verejtékezni, mert a cím alapján azonnal megjelenik a fejében az a kép, ahogyan fényes nappal egy tüntetésen valami bolond Trump szimpatizáns hidegvérrel agyonlő egy ártatlan 19 éves srácot.

Tényleg bámulatos.

Világi “kolléga” mesterien bánik a szavakkal.

Mert a CHOP rövidítésben a P betű valóban a protest, azaz a tüntetés szót jelenti, de a gyilkosság időpontjában, hajnali 2.30-kor nem zajlott semmiféle tüntetés, és a területet erőszakkal elfoglaló komcsik nyilvánvalóan nem tüntetők.

Itt jegyezném meg, hogy ebben a rohanó és egyre gyorsuló világunkban az olvasók bántóan nagy százaléka sajnos csak a címig jut el.

Bennük tehát az az információ fog megmaradni, amit az Index és Világi akar, azaz hogy egy tüntetés résztvevőjét ölte meg valaki, aki nem ért egyet a csillogó szemű forradalmárok nemes céljaival. Nyilván azért gyilkolt.

De a kisebbség, aki megszokta nyitni cikkeket sem jár sokkal jobban.

Földes András méltó utódja ugyanis már a második mondatában ilyen lényeges információkat oszt meg olvasóival:

“A lövöldözés hajnali 2:30 körül történt a Capitol Hill Occupied Protestre (Capitol Hill Foglalt Tüntetésre – CHOP) keresztelt területen, nem messze egy belvárosi rendőrségtől.”

“Nem messze egy belvárosi rendőrségtől.”

Aha.. Tehát rendőrségtől. Csap a homlokára a tipikus Index olvasó.

Valószínűleg a közelben van még mosoda, pékség, és tisztító is. Mondjuk azok még működnek, ellentétben a rendőrséggel.

Aztán még olyan érdekességek is kiderülnek, hogy bár bűncselekmény, gyilkosság történt, az anarchisták a rendőröket egyszerűen nem engedték be a területre helyszínelni. Amiben Világi szerint semmi meglepő sincs, hiszen pár hete valaki intézkedés közben meghalt, így a tiltakozók gyűlölte érthető, teljesen normális, elfogadható, hogy pár felfegyverkezett fekete, akik között akár az elkövető is ott lehet, elkergeti a helyszínre érkező rendőröket.

“Akik azért folyamatos kapcsolatban állnak a tüntetés vezetőivel, akik megígérték, hogy fenntartják a békét a zónában.”

Írja az Indexes. És nem szakad rá az ég.

“Fenntartják.”

“A békét.”

Máté nem kicsit tolta túl a kommunista propagandát.

Szerintünk viszont ez az egész egy agybaj, és szavakat sem lehet találni arra, hogy 2020-ban, Amerikában megtörténhet, hogy egy gyilkosság után holmi elmebetegek nem engedik be a rendőröket nyomozni, adatokat felvenni, szemtanúkat, tanúkat kikérdezni, tehát a munkájukat végezni. Vagy, hogy a két áldozatot, a nyomokat tönkretéve, eltüntetve, hajnali háromkor valakik egy magánautóval vitték el egy közeli kórházba.

Az esetről azóta sem tudni semmi részletesebbet, ráadásul ha így folytatódnak a dolgok, és a rendfenntartókat továbbra sem engedik be még egy ilyen súlyos bűncselekmény után sem helyszínelni, ez így is fog maradni.

Végül, ha tippelnem kéne, azt mondanám, tekintve, hogy a területen a rendőrség elüldözése miatt zavartalanul folyik a kábszer kereskedelem, egy szokásos drogvita fajulhatott lövöldözésig.

Ami már egyáltalán nem vicces.

Apáti Bence