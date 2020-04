Apáti Bence: A haladó sajtó és a járvány esete

585-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma és elhunyt egy idős beteg. Az egész ország területén egyértelműen növekszik a fertőzöttek száma - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Vannak olyanok, akik visszatérően megszegik a kijárási korlátozás szabályait, velük szemben helyszíni bírságot és feljelentést kellett alkalmaznia a rendőrségnek - közölte Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott koronavírus-kutatócsoportok munkájáról tájékozódott videokonferencián Orbán Viktor miniszterelnök. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium saját forrásaiból is hozzájárul az orvos- és egészségtudományi egyetemek egészségügyi kiadásainak fedezéséhez - közölte Palkovics László miniszter. A cukorbetegség, a magas vérnyomás, a szívelégtelenség és a koszorúér betegség együttese esetén tudja az új koronavírus a legnagyobb kárt okozni – mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. További repülőgépek érkeznek védőfelszereléssel Magyarországra a következő napokban - közölte Dömötör Csaba a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Győrfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában elmondta: Budapesten a lakosság nagy része komolyan veszi az intézkedéseket, mert megértették, hogy a járvány terjedése csak így lassítható. Tízezer önkéntes tűzoltó segíti a koronavírus-járvány elleni védekezést – mondta Dobson Tibor, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Karácsony Gergely főpolgármester elismerte, hogy két nap után még mindig nem sikerült csökkenteni a zsúfoltságot a BKK egyes járatain. A járvány miatt bevezetett kijárási korlátozások idején kialakult utazási szokásokhoz igazodó, a dolgozók igényeit kiszolgáló új rendkívüli tömegközlekedési menetrend bevezetését javasolja Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója. A koronavírus-járvány miatt április 19-ig meghosszabbította rendkívüli termelési szünetét az Audi Hungaria Zrt. A Magyar Nemzeti Bank 250 milliárd forintot osztalékként befizet a költségvetésbe. A koronavírus-járvány európai és magyarországi megjelenése szinte sokkolta a lakáspiacot, a hónap végén azonban már némileg élénkült a kereslet a március közepi a mélyponthoz képest - derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Minden alapot nélkülöz az a közösségi médiában terjedő rémhír, miszerint a kormány meghosszabbította a tanévet - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A szaktárca a rémhír terjesztőivel szemben nyomozás megindítását kezdeményezte. Az országos veszélyhelyzetben az érettségi korrekt, minden szempontot figyelembe vevő megszervezése az egyik legnagyobb kihívás, amelyen az oktatási akciócsoport dolgozik - mondta Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Magyarország kezdeményezi, hogy a koronavírus-járvány elleni gazdasági védekezés eredményessége érdekében az Európai Unió tegye egyszerűbbé azokat a szabályokat, amelyek a beruházások állami támogatására vonatkoznak - közölte a külügyminiszter. Új beruházásokkal lehet leginkább megvédeni az elmúlt évek gazdasági eredményeit és a munkahelyeket. Ezért a beruházásokra fog épülni a magyar gazdaságtörténelem legnagyobb gazdaság-ösztönző és munkahely-védelmi terve - mondta Szijjártó Péter. A koronavírus-járvány példátlan kihívás elé állította az Európai Uniót és tagállamait, a szokásos megoldások és hagyományos megközelítések alkalmatlannak bizonyultak - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter. Nemcsak kritizálják Magyarországot a koronavírus elleni törvény miatt, hanem politikai boszorkányüldözés és összehangolt sajtó lejárató kampány zajlik - mondta Kovács Zoltán államtitkár. Nem teljesítette az uniós jogból eredő kötelezettségeit Lengyelország, Magyarország és Csehország, amikor megtagadta a nemzetközi védelmet kérelmezők áthelyezésére szolgáló ideiglenes mechanizmusnak való megfelelést - közölte az Európai Unió bírósága. Bár a történelem bennünket igazolt, mégis Magyarországot citálták bíróság elé. Különösen felháborító ez annak tükrében, hogy a 2015-ös kvótahatározatokat szinte egyetlen másik tagállam sem teljesítette maradéktalanul - mondta az igazságügyi miniszter. Varga Judit közölte: „Az ítéletnek nincs további következménye. Mivel a kvótahatározatok már régen hatályukat veszítették, nincs kötelezettségünk arra, hogy menedékkérőket vegyünk át”. Andrej Babis cseh kormányfő szerint nincs jelentősége annak, hogy Csehország kvótaügyben elveszítette a pert az Európai Unió luxemburgi székhelyű bíróságán. Nem lesz gyakorlati jelentősége annak az ítéletnek, amelyet az Európai Bíróság a menekültelosztási kvóták teljesítése ügyében hozott Lengyelországra, Magyarországra és Csehországra vonatkozóan - jelentette ki Piotr Müller lengyel kormányszóvivő. Nyílt levélben reagált Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Donald Tusk üzenetére, amelyben erkölcsileg elfogadhatatlannak nevezte, ha valaki az új koronavírus-járványt arra használja, hogy folyamatos rendkívüli állapotot vezessen be. A VMSZ elnöke közölte: „válsághelyzetben az emberek határozott cselekvést várnak el kormányaiktól. A közösségvállalás egyik oka lehet a történelmi tapasztalatuk, amelynek köszönve különbséget tudnak tenni a diktatúra és a felelős kormányzás között”. A székelyföldi Hargita megyében is megjelent a koronavírus, egy Franciaországból visszatért személynél mutatták ki. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma átlépte az egymilliót a világon, a betegségben eddig több mint 50 ezren vesztették életüket. Csehország április 24-ig fenntartja a német és az osztrák határon a koronavírus-járvány miatt március közepén bevezetett ellenőrzéseket. Németországban megközelítette az ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, és a regisztrált fertőzöttek száma is emelkedik, de viszonylag lassú ütemben. Egy nap alatt 569-cel emelkedett az új típusú koronavírus okozta betegség nagy-britanniai halálos áldozatainak száma, a szigetországban eddig 2921-en haltak meg a járványban. Olaszországban az elmúlt 24 órában 760-an vesztették életüket a járványban, az elhunytak száma 13 915-re emelkedett. Szolidaritásra épülő gazdasági intézkedéseket vázolt fel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az olaszokhoz intézett üzenetében a La Repubblica című lapban. Spanyolországban meghaladta a tízezret az új típusú koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma - közölte a madridi egészségügyi minisztérium. Karantén alá vontak Görögországban egy menekülttábort az új típusú koronavírus-járvány miatt. Az Európai Unió 100 milliárd eurót mobilizál a munkahelyek és vállalkozások fenntartása érdekében. Már minden török tartományban jelen van az új koronavírus, de továbbra is Iránban a legrosszabb a helyzet a Közel-Keleten. Izraelben fertőzött lett az egészségügyi miniszter is. Tovább csökkent a napi koronavírusos fertőzések száma Kínában, de sokan a járvány második hullámától tartanak, ezért több helyen újabb korlátozásokat léptettek életbe, míg máshol az óvintézkedések folytatólagos betartására szólították fel a lakosságot. Oroszországban április 30-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatti kényszerszabadságot Vlagyimir Putyin orosz elnök. A Fülöp-szigetek elnöke kivégzéssel fenyegette meg a járvány miatt bevezetett kijárási korlátozások megszegőit. Rodrigo Duterte televíziós beszédében azt mondta: a rendőrök és katonák lőjék csak agyon az életveszélyt okozó bajkeverőket. Spanyolországban márciusban 9,3 százalékkal, több mint 302 ezerrel nőtt a regisztrált munkanélküliek száma, ami a valaha mért legrosszabb havi adat. Ismét használhatják a magyar és a szlovén állampolgárok a bajánsenyei és a kétvölgyi határátkelőket. Pozitív lett a koronavírus-tesztje Radnóti Ákosnak, Győr alpolgármesterének és Hajtó Péter kormánypárti önkormányzati képviselőnek is - jelentették be közösségi oldalukon. Megölte ismerősét egy 39 éves nő Gödöllőn - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett embercsempészés miatt emeltek vádat Mohácson egy román férfi ellen, aki tavaly nyáron négy alkalommal szállított migránsokat Magyarországról az osztrák határhoz. Urbányi István lesz a labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Budapest Honvéd sportigazgatója. wbasket szaklap: A TFSE-MTK-t erősítő Alisia Jenkins lett a női kosárlabda NB I csonka szezonjának a legjobbja. A spanyol bajnoki címvédő FC Barcelona klubvezetése még a következő futballbajnoki szezon előtt meg akarja szerezni a brazil Neymart és az argentin Lautaro Martínezt - állítja a Mundo Deportivo.