Ádi és Marci, az RTL Klub új sztárjai

Ők dőlnek most a televízió összes csapjából, minden reklámszünetben őket láthatjuk és hallhatjuk. Abból meg van dögivel, lévén hogy kereskedelmi tévéről beszélünk.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ádi és Marci egy úgynevezett szivárvány családot alkotnak- ez adja az apropóját, hogy egy társadalmi célú hirdetés szereplőiként mutogassák őket- ami azt jelenti, hogy homoszexuális párként élnek együtt, -bejegyzett élettársi kapcsolatban- és így nevelik végtelen szeretetben, harmóniában és játszi könnyedséggel új gyereküket, Lacikát. (Legalábbis az érzékenyitő propaganda szerint.)

A törvényeket ügyesen, okosba megkerülve.

Ez utóbbit, Osváth Zsolt vlogger műsorában Marcinak lehetősége is lett volna megcáfolni, azonban a mutatvány nem sikerült, sokadszorra nézem végig a beszélgetés ezen részét, de tizedszerre is annak hangzik ami. Megkerülésnek, meg trükkök százainak: A bejegyzett élettársi kapcsolatban élő Marci úgy fogadhatta örökbe Lacikát, mint egy egyedülálló férfi. Állítása szerint ezt egy percig sem titkolta, ahogy mondja: végig “full transzparens” volt. Azt nem tudni, ki hibázott, illetve ki nem mond igazat, a gyámügy, vagy Marci, és párja Ádám, mindenesetre van még tennivaló.

A törvények tudatos vagy indirekt kijátszásán túl, az agyonsztárolt hősök-igen, azok, erről bárki meggyőződhet, aki elmerül a YouTube világában- láthatóan maguk sem tudják pontosan mivel is érveljenek, pedig a Háttér Társaság nevű “civil” szervezet egészen biztosan jópár felkészítő tréninget biztosított számukra. Szerepzavarban vannak.

Egyrészt több, általam megtekintett beszélgetésben is azt mondják, hogy tulajdonképpen nincs is rajtuk semmi különösebb látnivaló, lehet is szépen tovább haladni, hiszen ők teljesen átlagos emberek. Ami nyilvánvalóan nem igaz, nem azok, hiszen ha átlagosak lennének, akkor a liberális jogvédők, a melegjogi szervezetek és az RTL nem tudná őket mutogatni, mint úttörőket, forradalmárokat, hősöket.

Mint különleges embereket.

Meg ugye két homoszexuális férfi, aki örökbe fogadott egy gyereket, minden csak nem átlagos.

De ugye nem p.c. azt mondani gyerekeket nevelő melegekre, hogy nem átlagosak. Onnan már csak egy tyúklépés lenne azt állítani, hogy eltérnek a normálisoktól.

Az meg jujuj a köbön.

Másrészt azt is elmondják, hogy ők is tudják, hogy Lacikának is szüksége van valamifajta anyaképre-amúgy ez egy méltatlanul elhallgatott hoppika, méghozzá a legjavából- ezért is hordják a gyereküket szorgalmasan a nagymamihoz, ami egyben azt is jelenti, hogy a gyerek személyiségfejlődésének egy apakép sem ártana. Tudom, hogy ősbűnt fogok most elkövetni, de a helyzet az, hogy se Ádám se Marci nem túl férfias jelenségek, finoman szólva is feminin alkat mindkét úr, tehát ha abból indulunk ki, amit amúgy ők is állítanak, hogy kell egy nő meg egy férfi is egy gyermek életében, akkor mindenképp keresniük illene egy férfias nagypapit is.

Az RTL kisfilmje persze hozza a kötelezőt, a gyereket nevelő melegek egytől-egyig csodálatos emberek, nyitottak, felvilágosultak, igazából tökéletesek, ők az új X-Men, ráadásul higgadtan és fanyar humorral reagálnak a sok buta, fasiszta homofób gyűlölködő kommentjére, bölcsen válaszolgatnak, ami azért simán súrolja a sci-fik filmek műfaji sajátosságait, mert aki egy picit is képben van a honi és a nemzetközi melegszervezetek aktivistáinak munkásságával, az pontosan tudja, hogy egyáltalán nem ez a jellemző és, azt, hogy a való világban, milyen agresszívan és militánsan kommunikálnak a közösségi térben. Gondoljunk csak Homonnay Gergely, vagy Kajdi úr megnyilvánulásaira.

Az utóbbi időben az LMBTQI lobbi tudatosan elengedte a “mi vagyunk a cuki, kedves melegek” imázst, és ráment arra, hogy azonnal cyber bullingot, virtuális lincselést vezényelnek bárkivel szemben, aki nem támogatja a nemes harcukat.

Nácinak, primitív korlátoltnak, fasisztának és persze homofóbnak lesz nyilvánítva az összes konzervativ, és hagyományos értékeket preferáló ember. Homonnay például előszeretettel kurvázza a Facebookon Novák Katalint, és Varga Juditot, -ilyenkor valahogy elfelejtődnek azok a híres közösségi irányelvek- Kajdi pedig legutóbb Lévai Anikót kezdte gúnyolni egy általa megosztott hazugság/álhír alapján. Valami kamu Facebook poszt azt hazudta, hogy Orbán Viktor felesége kikelt a magyar emberek ellen, mert szerinte a hálátlan nép mindennel elégedetlen, és csak a pénz fontos nekik, meg a luxus, semmi más. A dologból nyilván egy árva betű sem igaz, amolyan tipikus, Orbán Lapjáról Kitiltottak Facebook csoport által terjesztett bullshit, a videót viszont többszáz ezren látták.

De ezek csak kiragadott személyek és példák, aki keveredett már vitába az elmúlt pár évben LMBTQI aktivistákkal, az biztosan hasonló hangvétellel és retorikai elemekkel találkozott.

Ennek ellenére az RTL érzékenyitő anyagában az is elhangzik, hogy egy kutatás azt mutatta ki, hogy a meleg párok által nevelt gyerekek nyitottabbak és elfogadóbbak lesznek. Értsd: liberálisok. (Hát persze, hogy ezt, mert volna mást kimutatni.)

Nyilván lesznek más, még hatékonyabb módszerekkel elvégzett kutatások is, amelyek azt fogják jelezni, hogy egy LMBTQI pár gyereke okosabb, műveltebb, életrevalóbb, pirospozsgásabb, jólneveltebb, jobb ízlésűbb, egészségesebb, kulturáltabb, és lényegesen boldogabb lesz, mint az asszonyverő, alkoholista, heterók által sanyargatott gyerkőcök, akik felnőve gyakrabban válnak drogossá, munkanélkülivé, bűnözővé, diktátorrá, és tömeggyilkosokká.

A megoldás amúgy pofonegyszerű: a heteroszexuális párokat hátrébb kell sorolni az örökbe fogadók listáján, sőt ezen a ponton nem is szabadna megállni; idővel meg is lehetne tiltani nekik, hogy gyerekeket neveljenek.

Csak gyártsák le őket.

A melegeknek.

Apáti Bence