A szakma csúcsa

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A forráskritikára mindig kínosan ügyelő, már-már egészségtelenül objektív szerkesztőségek diadalittasan kürtölték ki a szenzációt, a nagybetűs hírt, az ellenatombombát, a botrányt, amire már úgy szomjaztak, mint elkóborolt tuareg egy csepp vízre a sivatagban. A hónap legfontosabb hírét, amivel végre (újra) bizonyítást nyert, hogy a magyarok akkora rasszista állatok, hogy Orbán diktatúrájában még egy főorvos is büdöscigányozva akarja kiirtani a romákat. Orbán uszító gyűlöletpolitikája tehát (megint) kiengedte a rasszizmus szellemét a palackból.

A cikkek szinte kivétel nélkül így kezdődtek:

“Vegyétek ki mindkét petevezetékét ennek a büdös cigánynak, ne szaporodjanak!"

A balliberális sajtó diadalittas beszámolói szerint egy miskolci főorvos így, ezekkel a szavakkal utasította beosztottjait egy fiatal nő sterilizálásra.

Az eredeti hírt a 168 óra tette közkinccsé. Állításuk szerint az orvos bősz cigányozások közepette kényszersterilizáltatott egy amúgy nem cigány származású nőt.

Ennél a pontnál azért érdemes lett volna kicsit ledőlni, aludni pár órácskát, majd kipihenten, tiszta fejjel átgondolni, hogy, vajon mi okból szeretett volna sterilizáltatni egy nem roma kismamát a cigányok szaporodását állítólag rossz szemmel néző főorvos.

Én már felsejleni véltem az ellentmondás közelgő, így egyre terebélyesebbé váló alakját, mert túl azon, hogy az egész történet az első betűtől az utolsóig olyan gyanús volt, mint egy szír papírokkal új hazát kereső szomáliai hadúr, még a 168 óra is úgy fogalmazott, hogy az inkriminált mondatra egyelőre(!) nincs bizonyíték.

Majd lesz.

Vagy nem.

(Nem lett, de erről kicsit később.)

Tehát nem az történt, hogy a szerkesztőség ablakán úgymond befújódott egy olyan hang vagy videófelvétel, ami alapján a rasszista bűncselekmény bizonyítást nyert volna, hanem állítólag valaki, valamikor, valakinek ezt a abszurd hülyeséget hazudta.

Hogy ki ez a valaki, abba nem mennék bele, roppant bonyolult az ügy, sokan sokféle indokból akarják besározni a kórházat és megbuktatni a jelenlegi vezetését, ráadásul felbukkan egy legenda is, a méltán híres Bangóné is. A Pesti Srácok cikke kiválóan körüljárja, hogy kik lehetnek a hazugságok terjesztői.

No de nézzük mekkora hullámokat vert a balliberális médiában a cigányok kényszersterilizálásáról szóló, regényes fordulatokban bővelkedő népmese.

Nem szeretném idejekorán lelőni a poént, de annyit elárulhatok, hogy hatalmasakat.

Nézzük az egykori konzervatív, Magyar Hangosokat akik ma már hol az emberi jogokért aggódnak hol pedig a liberális művészekért rajonganak. (Hiába, változnak az idők)

Ők így kezdik cikküket:

“Gyereket szeretett volna, a kórházban cigányozva eltávolították a petevezetékét.”

Bumm! Valahol felsír egy Miklósi Gábor.

A 444.hu pedig végre ki tudott osztani egy kis munkát csekély létszámú nőnemű alkalmazottjai között. A feladatot megkapó díszhölgy nem gondolkozott sokat, az ominózus idézettel indított:

“Vegyétek ki mindkét petevezetékét ennek a büdös cigánynak, ne szaporodjanak!"

Pont így tettek a 24.hu lánglelkű függetlenobjektivjai is.

Végül is, minek túlbonyolítani, úgyis ez szól a legnagyobbat, ezekre a dörgedelmes szavakra kapják fel a fejüket külföldi kollégáik. De ha a fejlett nyugaton alkotó Orbánfóbiás újságírók mégis elbambulnának,-elvesztenék legendás éberségüket-, akkor egy szorgalmas 444-es úgyis megírja a New York Timesnak a fontos eseményt, amit aztán a 444.hu akképpen fog a nagyvilág tudomására hozni, hogy “már a New York Times is látja, tudja, érzi, már Amerikát elborzasztja, felháborítja, stb.”

Aki nem hiszi, hogy láttunk már ilyen típusú karon pihenhető varjút, a kattintson ide:

https://pestisracok.hu/new-york-timesnak-hazudja-magat-a-444/

Köztünk szólva meg is lepődtem, hogy még egyetlen “nagytekintélyű” külföldi lap sem hozta a cigányok kényszersterilizálásáról szóló álhírt, de úgy látszik, nekik-magyar kollégáikkal ellentétben- gyanússá vált az ellentmondásokkal, állítólagokkal és népmesei motívumokkal telegyömöszölt kamucunami.

Szót kell még ejteni Jámbor András ámokfutásáról is.

A Mérce bukott főszerkesztője egyenesen abba kezdett reménykedni, hogy a hír hallatán majd fellázadnak a cigányok, és végre kitör egy jó kis magyar-cigány polgárháború.

Amire amúgy tényleg lenne igény a Kulcsár Gergellyel, Sneider Tamással, és az Adolf Hitler idézeteket kedvelő, Budai Loránttal felálló balliberális ellenzéknek.

A cikkek persze olvasottsági rekordokat döntöttek, majdnem mindent nyertek, egyedül a híres filozófus, dr. Schobert nagy jelentőségű gondolataira klikkeltek többen, tehát kis túlzással az egész ország értesülhetett a büdös cigányozva kényszersterilizáló miskolci orvosról.

De, hogy ne csigázzam tovább olvasóink kíváncsiságát: a 168 óra cikkét 4 nap múlva leszedték, a felelős szerkesztőt pedig végül kirúgták.

A hazugságokat terjesztő hírportálok pedig köszönik szépen, jól vannak, kiváló a közérzetük, remek az étvágyuk, készen állnak a további munkára.

Tőlük egyetlen embert sem rúgtak ki.

Perelni meg nem szoktunk, minek is. Még a végén a haladó sajtó is elvesztene pár tucat sajtópert.

Apáti Bence