A DK-s Vágó István jutalma

Hosszan lehetne sorolni, hogy az önkormányzati választásokat követően, milyen ellenzékiek huppantak be különböző felügyelőbizottságok kényelmes székeibe, de talán nézzük az egyik legemblematikusabb figurát, Vágó Istvánt, aki a BKV leányvállalatánál, a Vasúti Járműjavító Kft.-nél kapott lehetőséget, hogy demonstrálja, a komcsiknak minden ellenkező híreszteléssel szemben csak és kizárólag a szakértelem, nem pedig a politikai lojalitás számít.

Kvíz-professzorunk, mikor még nem kvízprofesszorkodott, vegyészmérnökként szerzett diplomát, így aztán adta magát a lehetőség, hogy tévés karrierbe kezdjen. Ez még jóval rendszerváltás előtt történt. Vágó, bár egészen biztosan szívből gyűlölte a kommunizmust, a kommunistákat, a diktatúrát, Kádárt, Aczélt, meg a szovjeteket, és minden bizonnyal a demokratikus ellenzék lelkes tagja is volt, ezen hobbijainak csak szégyellősen, kizárólag otthon, a négy fal között hódolt, amit meg lehet érteni, hisz lássuk be, jobb az óvatosság, no és, kinek hiányzik, hogy kirúgják az állásából, és reggelente rutinból verjék le a veséjét egykedvű ám a munkájukat mindig megbízhatóan elvégző állambiztonsági tisztek.

Vágó tehát már 1976-tól a Magyar Televízióban kezdett dolgozni, miután a modoros beszéd, és a világ legunalmasabb sportriportere nem hivatalos olimpiai bajnoka, Vitray Tamás felfedezte egy műsorban, ahol a kommunista hatalom-akarom mondani a Magyar Televízió-megbízható elvtársakat, - pardon: riporter(eke)t - keres(tet)ett.

Vágó pedig meg is találtatott.

Barkochba játékokkal kezdte, majd fejezte be televíziós karrierjét.

Így lényegében a kádári diktatúrában alapozta meg hírnevét, akkor szerzett tapasztalatot, és kapcsolatokat. Valószínűleg jól meg is élt a műsoraiból, és nyugodtan élvezte a hatalomhoz hű emberek gondtalan életét, szinte biztosan rendelkezett kocsival, vezetékes telefonnal és lakással is, és minden bizonnyal időnként külföldre is elutazhatott.

Vágó úr éppen ezért tekinthető az egyik, ha nem a leghitelesebb embernek, mikor az ügyben intéz szenvedélyes kirohanásokat, hogy napjaink Magyarországának pillangóként szárnyaló lelkét sáros bakancsok naponta háromszor tapossák bele a diktatúra bűzös mocsarába, amit ő már képtelen egy napnál tovább is elviselni.

Persze nem Vágó István az egyetlen balliberális, aki ugyan egy valódi diktatúrában csinált fényes karriert, és egy valódi diktatúrában élt gondtalan életet, most mégis abból él, hogy vadul és szenvedélyesen diktátorozza Orbán Viktort. Az elmúlt rendszerrel szövetséget kötő és a Kádári diktatúra pénzéből élő ballibsikről persze mindig kiderül, hogy kérlelhetetlen ellenzékiek, nem pedig megbízható, kollaboráns komcsik voltak, és mindössze azért dolgoztak például a cenzúrázott, a párt szócsöveként funkcionáló televízióban, hogy belülről bomlasztották a rendszert. Illetve ilyesmi sosem derül ki, de a delikvensek ezt szokták ártatlan bociszemekkel, ám roppant határozottan állítani.

Vágó később belépett a szemek kilövetésében példamutatóan szorgalmasnak mutatkozó, Gyurcsány pártjába, ahol a jelek szerint a mai napig kiválóan érzi magát.

Vágó amúgy egészen október elejéig, egészen az önkormányzati választásig harcos antifasisztaként politizált, így a Jobbik egyik legkeményebb kritikusaként tartották számon, amikor is egy kellemes őszi napon kiderült, hogy a Duna parti cipőkbe köpködőket és Adolf Hitler idézeteteket kedvelő nácikat is tagjai közt tudó párt is támogatta a kampányban.

Oda se neki, láttunk már ilyet.

Vágó a vegyész, a műsorvezető és a náci-vadász politikus - többek között a Jobbiknak is köszönhetően - mostantól tehát a BKV szerelőüzeménél folytatja, ami állítása szerint azért igazán testhez álló feladat, mert ugyan soha életében nem foglalkozott se szereléssel, se vasúti járművekkel, de negyvenöt évvel ezelőtt vegyész diplomát szerzett.

Briliáns érvelés. Már-már hibátlan.

Vágó úrnak sok sikert kívánunk, reméljük mielőbb kitanulja azt a foglalkozást is, amiben most helyt kell állnia.

Apáti Bence