A diktátor szülőautomatái

Bősz Anett személyisége és kifinomult humora mindig képes ámulatba ejteni.

Mert mi más lenne, mint kifinomult liberális humor, és a politikus asszony felsőbbrendű személyiségének bizonyítéka, hogy egy olyan karikatúrát osztott meg a közösségi oldalán, amin egy - valószínűleg - csavarlazítóval, két üveg pálinkával, és egy marék nyugtatóval leszedált Orbán Viktor látható, amint éppen átkarol egy nőt, aki szülőautomataként van ábrázolva. A képen a “tipikus magyar anya” zsíros haja igénytelen kontyba van fogva, és láthatólag teljesen megtörték mind a diktatúra, mind pedig az anyasággal járó elviselhetetlen kínok és elfoglaltságok.

Az egykor még minden bizonnyal büszke szingli nő, ellenkezés nélkül, szemeit lesütve, jól láthatóan teljesen katatón állapotba kerülve már csak arra a pillanatra vár, amikor a jókora pocakkal, és bomlott elmére utaló tekintettel megformált miniszterelnök bedobjon a megfelelő résbe egy újabb adag aprót, amiért cserébe az asszony még egy fehér bőrű fasisztát legyárthat.

Mert, mi más lenne egy libsi szerint a családi adókedvezmény, mint az, hogy Orbán megvásárolja a magyar nők méhét, ezzel gyerekgyárat csinálva belőlük.

A firkálmány egyébként egy bizonyos, méltán és teljesen ismeretlen Joep Bertrams alkotása.

Hogy ki az úr, arról fogalmam sincs, és bár ki is guglizhatnám, de fog a fene ilyen felesleges dolgokra időt és energiát pocsékolni, különben is a legkevésbé sem fontos, hogy jelenleg én vagy a kortársai mit gondolunk róla, hiszen azáltal, hogy Bertrams magát Orbán Viktort és a Fidesz családpolitikáját kritizálta, már csak szuperlatívuszokban illik kiejteni a becses nevét. Az pedig nem is kérdés, hogy karikaturistánk mától az évszázad legfontosabb festőivel lesz egy napon emlegetve, művei pedig a Louvre-ben, és az Uffiziben fogják a legfrekventáltabb helyeken hirdetni az orbáni diktatúra elleni hősies harc fontosságát.

A művészet ugyanis csak akkor hordozhat valódi értéket, ha kritikus a fennálló hatalommal.

Mármint nem a német vagy a francia migránsbarát hatalommal, hanem Orbán rettegett, elnyomó és egyre több idegengyűlölő magyar születését bátorító hatalmával szemben.

Bősz Anett egyébként nem először fogalmazza meg ellenérzéseit a magyar gyerekek születéséhez kapcsolódó dolgokkal kapcsolatban. Emlékezetes eset volt, amikor amikor néhány évvel ezelőtt amiatt indított útjára egy mozgalmat, mert megalázónak tartotta, hogy bizonyos helyeken - óvodákban, iskolákban - a gyerekek anyukáit anyukának szokták szólítani.

Aminél lássuk be, tényleg nagyon nehéz nagyobb és gusztustalanabb aljasságot elképzelni.

Mert honnan is tudhatná egy óvónő, hogy az adott szülő, egyáltalán anyaként, és nem apaként esetleg rózsaszínű csillámpóniként identifikálja magát.

Zárójel:

Friss hír, hogy végre lesz transznemű karakter is a legújabb Marvel filmben. Valóban nagy szükség van egy nemet változtatott szuperhősre. Biztosan minden kisfiú imádni fogja Transzmant.

Zárójel bezárva.

Öröm az ürömben, hogy a magyar gyerek születését nemzetközi sorstragédiának tartó Bőszt, éppen szétszedik a kommentelői, és az egykor még a Magyar Liberális Pártban ma pedig már a DK-ban politizálgató hölgy nem győzi törölgetni, persze szigorúan a szólásszabadság jegyében a neki nem tetsző hozzászólásokat.

Úgy látszik nincs minden remény elveszve. A reakciók is azt mutatják, hogy magyarok többsége a liberálisokkal ellentétben nem szeretné, hogy elfogyjon a magyar.

Apáti Bence