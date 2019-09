A ballib média Kötcsén

A 24.hu és a Nincsmásikindex jótollúi most szombaton megint bemutatták, milyenek is az igazi újságírói kérdések - hívta fel rá a figyelmet Apáti Bence, a Magyar Nemzet főmunkatársa.

-Egyébként szokott marhahúst enni?

-Arra figyel, hogy annak a marhának adtak bélszél fogó tablettát?

-Mennyire stabil a homofóbiája, vagy a leszbi pornó belefér?

-Mit szól ahhoz, hogy Orbán Viktor szövetségesei most megbuktak az elmúlt fél évben Európában?

És ez csak néhány példa, milyen Pulitzer-emlékdíj várományos kérdésekkel készült az újságíró szakma – bocs: a SZAKMA - az idei kötcsei piknikre.

A 24.hu és a Nincsmásikindex jótollúi most szombaton megint bemutatták, milyenek is az igazi újságírói kérdések, mi az a függetlenobjektív, szigorúan a tényeken alapuló szakmai – bocs: SZAKMAI – újságírás, bár engem inkább arra emlékeztet, mint amikor eltáv van az elmegyógyintézetben.

A 24.hu-t egy Katz nevű beteg képviselte, akit sajnos a gondozói egy időre magára hagytak. Katzot onnan ismerhetjük, hogy ő volt az, aki néhány éve a egy videóriportban a miniszterelnök állapotos lányát provokálta, megalázta majd celebeket kérdezgetett arról, ki lehet az apja Orbán Ráhel gyermekének. A felháborodás akkora volt, hogy a 24.hu szerkesztősége kénytelen volt levenni a felételt. Erről itt lehet olvasni: https://www. magyaridok.hu/belfold/24-hu- toled-van-orban-rahel-gyereke- 425689/)

Katz nem gyógyult ki, de kicsit azért visszavett. Most nem terhes anyákat zaklat, hanem a kötcsei összejövetelre érkező polgári gondolkodású (értsd: ellenséges) embereket, de nem is járt nagy sikerrel. Rákay és Bencsik kollégákhoz ugyanis kicsivel több spenótot kellett volna belapátolnia. Philip barátunk remekelt, amikor higgadtan, de szigorúan megpróbálta megérdeklődni, hogy mégis mi a jó büdös francért nem lángol Katzékban az olthatatlan igazságkeresés lángja, ha az ellenzék gyakorló elmebetegjei tombolnak. De igazán a Demokrata főszerkesztője mutatta meg, hogy is kell kezelni a 24.hu jóllakott riporteréhez hasonló ellenzéki propagandisták kötekedését. Bencsik olyan szelíd mosollyal válaszolgatott Katznak, mintha évekig tanulmányozta volna azokat a bolondokházakban dolgozó főorvosokat, akik napi szinten kénytelenek gyógyítgatni a magukat Napóleonnak és Julius Caesarnak képzelő kényszerbetegeket.

Elnöki volt.

Illetve császári.

Bayer Zsolt barátom pedig, miután megkapta a fentebb már idézett, a leszbi pornóra vonatkozó kérdést, először önazonos módon elszámolt tízig, majd hagyta a fenébe a kis pufók ellenzéki videóst, és elegánsan továbbállt.

Katznak még volt egy visszatérő kérdése. Nagyon beakadt neki, minden bizonnyal frappánsnak, ütősnek, kivédekezhetetlennek gondolta. Arra vonatkozott, hogy gyerekeket miért kell a politikának felhasználnia a kampányban.

Ami valóban adekvát kérdés. Engem is roppant mód érdekel, hogy Greta Thurnberg és különböző középiskolás diáktüntetők, miért szelfizgetnek nyugat-európai és magyarországi kriptokommunista politikusokkal. Az LMBTQ lobbi aktivistáiról nem is beszélve, akik Angliában már azt is elérték, hogy transzvesztita queer királynők - értsd: szoknyás, kirúzsozott férfiak - konkrétan óvodákban érzékenyítsék az ilyen tevékenységre talán még nem annyira fogékony gyermekeket. Ezek az identitáspolitikához szervesen, a pedofiliához meg szorosan kapcsolódó dolgok valamiért nem zavarják a haladó sajtó képviselőit.

De hogy az ellenzéki újságírás másik fellegvárát, az Indexet se hagyjam ki, idézek egy kérdés tőlük is, mintegy demonstrálva micsoda géniuszok dolgoznak ott.

“Mit szól ahhoz, hogy Orbán Viktor szövetségesei most megbuktak az elmúlt fél évben Európában?”

A kolléga Salvinire gondolt, akiről az Index újságíróin kívül majdnem mindenki tudja, hogy nem megbukott, hanem kilépett a kormánykoalícióból, ráadásul, ha a szimatom nem csal, egy éven belül akkora kétharmados győzelemmel fog “megbukni”, hogy GyuriFeri elismerő csettintése még Pesten is hallható lesz.

A haladó sajtó Bakondi Györgyöt is megtalálta. Amikor valamelyik nyegle hülyegyerek a migrációs válságról kérdezte, kedvesen mosolyogva visszakérdezett, hogy mennyi is az annyi, mit gondol, hányan próbáltak betörni az országunkba? Mire a felkészült kolléga, azt bírta dadogni, hogy “kettőszázvalahány.”

Egész közel volt, már-már határeset, de 7300 lesz az.

Mindenesetre a kérdezőnek jár egy újabb Bégető Bodorka-díj.

Katz még viccelődött egy sort azon, hogy Németh Szilárd milyen kiváló magyar ételeket szeret enni és főzni, ami biztos, hogy a körúton belül meg a 24.hu szerkesztőségében tényleg nagyon vicces. Mert ugye, ami magyar, az a 24.hu-nak ciki, kínos, lekezelendő. Aztán majd csodálkoznak, ha október 13-án megint narancsba borul az egész vidéki Magyarország!

Apáti Bence