MEGKEZDÕDIK KÍNA ÉS 16 KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ÁLLAM BUDAPESTI CSÚCSTALÁLKOZÓJA. A HÁROMNAPOS TALÁLKOZÓ RÉSZTVEVÕIVEL AZ ELÕZETES TÁJÉKOZTATÁS SZERINT TÖBB MINT 50 KÉTOLDALÚ MEGÁLLAPODÁST KÖT KÍNA. ORBÁN VIKTOR KORMÁNYFÕVEL KEDDEN TÁRGYAL MAJD HIVATALOSAN A KÍNAI MINISZTERELNÖK. NEM OSZTHATNÁNAK ÉTELT A CIVILEK ÉS A POLITIKAI PÁRTOK EGY MINISZTERI RENDELET SZERINT NÉPSZAVA. VÁRHATÓAN AZ ÉV VÉGÉN JELENIK MEG AZ M3-AS VONAL KÖZÉPSÕ ÉS DÉLI SZAKASZÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA VONATKOZÓ 2 KÖZBESZERZÉSI KIÍRÁS. E SZAKASZOKON AKKOR INDULNA A MUNKA, AMIKOR VÉGEZNEK AZ ÉSZAKI SZAKASSZAL, AZAZ 2018 VÉGÉN. JÁRVÁNYKÜSZÖBÖN AZ INFLUENZASZERÛ MEGBETEGEDÉSEK SZÁMA. AZ INGYENES VÉDÕOLTÁS MÁR MEGÉRKEZETT A HÁZIORVOSOKHOZ, AZ OLTÓANYAG PEDIG AKÁR A JÁRVÁNY IDEJE ALATT IS BEADHATÓ. AZ ORSZÁGOS RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG SZERINT 152 HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL PÉNTEKTÕL VASÁRNAPIG AZ ORSZÁG TERÜLETÉN. PARLAMENT ELÉ TERJESZTI MA AZ EURÓPAI PARLAMENT MÚLT HETI HATÁROZATÁT A FIDESZ. A HATÁROZAT SZERINT MEG KELL KEZDENI A TÁRGYALÁSOKAT A MENEKÜLTEK KÖTELEZÕ SZÉTOSZTÁSÁRÓL AZ EP ÉS A TAGÁLLAMOK KÖZÖTT. ELÕREMUTATÓ TÁRGYALÁSOKAT FOLYTAT A DK ÉS AZ EGYÜTT, A JÖVÕ ÉVI VÁLASZTÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL ATV.HU. ELJÁRÁST INDÍTOTT A DEBRECENI EGYETEM ELLEN AZ EGYENLÕ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG, MERT AZ INTÉZMÉNY POLITIKAI VÉLEMÉNYÜK MIATT DISZKRIMINÁLTA EGYES HALLGATÓIT. A BÖRTÖN UTÁN VISSZATÉR A POLITIKÁBA KOLOMPÁR ORBÁN, A HÉTVÉGÉN ERÕSÍTETTE MEG PÁRTELNÖKI TISZTSÉGÉBEN A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYSZERVEZETEK FÓRUMA. - ROMNET. ÚJABB GARANCIÁLIS JAVÍTÁST KÉR A VÁRKERT BAZÁR FELÚJÍTÁSÁT VÉGZÕ CÉGEKTÕL A MINISZTERELNÖKSÉG. SZEMÉLYI KÖVETKEZMÉNYEI IS LEHETNEK AZ OSZTRÁK SZIVÁROGTATÁSI BOTRÁNYNAK - EGY EGYKORI KÜLÜGYMINISZTER SZERINT. SAJTÓHÍREK ALAPJÁN MAGYAR SEGÍTSÉGGEL JUTOTT KI TÖBB KÉNYES MONDAT IS AZ OSZTRÁK ELNÖK EGYIK BESZÉDÉRÕL. AZ AUSZTRÁL KORMÁNY ELLENZI, HOGY A BRITEK KVÓTARENDSZERT VEZESSENEK BE. A BREXIT MIATT AZ ÍR ÉS ÉSZAK-ÍR HATÁRELLENÕRZÉS VITÁJA IS ÚJRAKEZDÕDÖTT. AZ ESETLEGES ELÕRE HOZOTT VÁLASZTÁS ELLEN FOGLALT ÁLLÁST ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR. A NÉMET KERESZTÉNYDEMOKRATÁK VEZETÉSE A NAGYKOALÍCIÓ FOLYTATÁSA MELLETT ÁLLT KI A PÁRT VASÁRNAP ESTI TANÁCSKOZÁSÁN NÉPSZAVA. NÉMET LAP: HÚSVÉTIG ELHÚZÓDHAT A KORMÁNYALAKÍTÁS BERLINBEN. KÉTEZER KILOMÉTERNÉL HOSSZABBRA NÖVELI RAKÉTÁINAK HATÓTÁVOLSÁGÁT TEHERÁN, HA EURÓPA VESZÉLYEZTETI IRÁNT. 21 GYEREK IS MEGHALT A SZÍRIAI BOMBÁZÁSOKBAN, AMIKOR IS AZ OROSZ LÉGIERÕ EGY ISZLÁM ÁLLAM ÁLTAL ELLENÕRZÖTT FALVAT BOMBÁZOTT. A DÉL-KOREAI HADSEREG HANGSZÓRÓKKAL HÍRADÁSOKAT SUGÁROZ AZ ÉSZAK-KOREAI KATONÁK FELÉ. A MÛVELET CÉLJA, HOGY A KÜLVILÁGRÓL SZÓLÓ HÍREKET JUTTASSANAK EL AZ ÉSZAK-KOREAI DIKTATÚRA KATONÁIHOZ ÉS A HATÁRTÉRSÉG LAKÓIHOZ. LEZÁRTÁK BALI REPTERÉT AZ AGUNG VULKÁN MIATT, AZ INDONÉZ KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGOK ELRENDELTÉK MINTEGY 100 EZER EMBER EVAKUÁLÁSÁT. FELTEHETÕEN MAGAS HIDROGÉNKONCENTRÁCIÓ OKOZTA A NOVEMBER KÖZEPÉN ELTÛNT SAN JUAN ARGENTIN TENGERALATTJÁRÓN BEKÖVETKEZETT ROBBANÁST. LEMONDOTT A PAKISZTÁNI IGAZSÁGÜGYI MINISZTER MIUTÁN EGY, A VALLÁSSAL KAPCSOLATOS TÖRVÉNY MIATT TÖBBHETES TÜNTETÉSEK ROBBANTAK KI AZ ÁZSIAI ORSZÁGBAN. ÖSSZEÜTKÖZÖTT 2 SZEMÉLYGÉPKOCSI BUDAPEST XI. KERÜLETÉBEN, A KOROMPAI ÉS A MEREDEK UTCÁK KERESZTEZÕDÉSÉBEN. AZ EGYIK JÁRMÛ FELBORULT. A KÍNAI MINISZTERELNÖK LÁTOGATÁSA MIATT FORGALOMKORLÁTOZÁSOKRA KELL SZÁMÍTANI BUDAPEST TÖBB PONTJÁN. A BKK TÁJÉKOZTATÁSA SZERINT SZERDÁIG LEZÁRJÁK A LÁNCHIDAT, A SZÉCHENYI ISTVÁN TERET, AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS UTCÁT ÉS EZEK KÖRNYÉKÉT. LEZÁRJÁK A PESTI ALSÓ RAKPARTOT A JÁSZAI MARI TÉR ÉS A MÁRCIUS 15. TÉR KÖZÖTT. 1 EMBER MEGHALT, 2 SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT MEZÕFALVA ÉS SÁRBOGÁRD KÖZÖTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS EGY KISTEHERAUTÓ FRONTÁLISAN BALESETÉBEN. MEGCSÚSZOTT ÉS A SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT EGY GÉPJÁRMÛ BUDAPESTEN, A HATÁR ÚTI FELÜLJÁRÓN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. KIGYULLADT EGY KISBUSZ AZ 53-AS FÕÚT AKASZTÓ ÉS KISKÕRÖS KÖZÖTTI SZAKASZÁN, A 22-ES KILOMÉTERNÉL.