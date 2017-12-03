2017. december 3.,
vasárnap, Ferenc, Olívia napja

Rezes Judit és Szabó Győző

Hír TV

2017. december 3., vasárnap 08:45, frissítve: vasárnap 08:56

12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott.

Kulturális-közéleti beszélgetés Veiszer Alindával.
Vendégek: Rezes Judit és Szabó Győző

Az Alinda november 28-i adása.

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