Pogátsa Zoltán

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES 8:30 - PERON. VENDÉG: GÉMESI GYÖRGY, GÖDÖLLÕ POLGÁRMESTERE, AZ ÚJ KEZDET ELNÖKE HANGFELVÉTEL: ZÁRT KÖRBEN BEVALLOTTA KÖVÉR LÁSZLÓ, HOGY A FIDESZ MAGÁRA SZABTA A VÁLASZTÁSI RENDSZERT. JOBBIK: KÖVÉR LÁSZLÓ MEGERÕSÍTETTE, HOGY A FIDESZ A PÉNZÉRT ÉS A HATALOMÉRT BÁRMIRE KÉPES. MSZP: KÖVÉR BEISMERTE A VÁLASZTÁSI CSALÁST. LMP: VILÁGOSSÁ VÁLT, HOGY A FIDESZ ÉS AZ MSZP EGYÜTT ZÜLLESZTETTE LE A MAGYAR KÖZÉLETET. A FIDESZ KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA SZERINT SEMMI VÁLLALHATATLAN NINCS A KÖVÉR-BESZÉDBEN. A FÜGGETLEN VARGA JÓZSEF NYERTE AZ IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST RÁKÓCZIÚJFALUBAN VASÁRNAP. TAGADJA AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT, HOGY UTASÍTOTTÁK A KÓRHÁZI VEZETÕKET A POZITÍV HÍREK MEGJELENTETÉSÉRE. TOVÁBBRA IS HALLGAT A KORMÁNYZAT ARRÓL, HOGY HÁNYAN FAGYTAK MEG AZ IDEI TÉLEN. A MAGYAR SZOCIÁLIS FÓRUM ADATAI SZERINT ÕSZTÕL JANUÁR VÉGÉIG 114-EN HALTAK MEG A HIDEG MIATT. TÖBB MINT 700 MILLIÓ FORINTTAL DRÁGULT AZ ÓRIÁSI ÁLLAMI AUTÓBESZERZÉS - MNO.HU. FÉLÁRON JUTOTT EGY MISKOLCI FIDESZES VÁROSATYA VOLT CÉGE EGY ÖNKORMÁNYZATI BÉRHÁZHOZ. EGYMILLIÁRD FORINTÉRT ÉPÜL CSILLAGÁSZATI LÁTOGATÓKÖZPONT A BÜKKBEN. FÜGGETLEN EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZERVEZET: MESSZE NEM ANNYI A FIZETÉSÜK AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKNAK, MINT AMIT BALOG ÁLLÍT. ALÁÍRÁSGYÛJTÉS INDUL A KÖZMUNKÁS MINIMÁLBÉR 40%-OS EMELÉSÉÉRT, AZ AKCIÓT A KÖZMUNKÁSOK SZAKSZERVEZETE IS TÁMOGATJA. A "STOP SOROS" MIELÕBBI PARLAMENTI BETERJESZTÉSÉT KÉRI A FIDESZ-KDNP A KORMÁNYTÓL. HIVATALOSAN NEM TARTJA NYILVÁN A BEVÁNDORLÁSI HIVATAL, HOGY KIKKEL EGYEZTETETT A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEK FORGALMAZÁSÁRÓL. PERT INDÍT AZ LMP, HOGY NYILVÁNOSSÁGRA KERÜLJÖN, MAGYARORSZÁG MENNYIÉRT VÁSÁROL FÖLDGÁZT OROSZORSZÁGTÓL. UNGÁR PÉTER: A KORMÁNY AZÉRT TITKOLÓZIK, MERT KIDERÜLNE, HOGY A MAGYAR LAKOSSÁG AZ INDOKOLTNÁL JÓVAL DRÁGÁBBAN KAPJA A GÁZT. DK: HIVATALOS ÓVÓHELYKÉNT IS MÛKÖDIK A 2-ES ÉS A 3-AS METRÓ, EZÉRT KIEMELTEN FONTOS AZ AKADÁLYMENTESÍTÉSE. MOLOTOV-KOKTÉLT DOBTAK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KULTURÁLIS SZÖVETSÉG KÖZPONTI IRODÁJÁNAK ÉPÜLETÉRE UNGVÁRON. AZ UKRÁN ÉS A MAGYAR KÜLÜGYMINISZTÉRIUM IS HATÁROZOTTAN ELÍTÉLTÉK AZ UNGVÁRI TÁMADÁST. NÉZETELTÉRÉSEK MIATT MA FOLYTATÓDNAK A NÉMETORSZÁGI KOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOK. TÍZEZREK TÜNTETTEK VASÁRNAP MOSZKVÁBAN A TÉLI OLIMPIÁRÓL KITILTOTT OROSZ SPORTOLÓK MIATT. TÖBB EZREN TILTAKOZTAK VASÁRNAP ATHÉNBAN A GÖRÖG KORMÁNY ELLEN, AMIÉRT AZ MEGÁLLAPODNI KÉSZÜL MACEDÓNIÁVAL A NÉVVITÁBAN. A HIVATALBAN LÉVÕ ÁLLAMFÕ GYÕZÖTT A CIPRUSI ELNÖKVÁLASZTÁS MÁSODIK FORDULÓJÁBAN. NIKOSZ ANASZTASZIADISZ A VOKSOK CSAKNEM 56%-ÁT KAPTA, MÍG FÜGGETLEN BALOLDALI ELLENFELE 44%-OT SZERZETT. KÉT UTAS MEGHALT, HETVEN PEDIG MEGSEBESÜLT, AMIKOR KISIKLOTT EGY VONATSZERELVÉNY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. HAT EMBER ÉLETÉT OLTOTTA KI, TIZENNÉGYET PEDIG MEGSEBESÍTETT KÉT FEGYVERES EGY ILLEGÁLIS MEXIKÓI KAKASVIADAL-ARÉNÁBAN. EGY EMBER MEGHALT, NÉGY PEDIG MEGSEBESÜLT A NAGY MENNYISÉGÛ HÓTÓL KIDÕLÕ FÁK ÉS VILLANYOSZLOPOK MIATT AZ OROSZ FÕVÁROSBAN. BALESETEKET, FENNAKADÁST OKOZOTT MOSZKVÁBAN A HAVAZÁS, OROSZORSZÁG KÖZÉPSÕ RÉSZÉN 19 EZER EMBER MARADT ÁRAM NÉLKÜL. HÚSZ AFRIKAI, A SZUBSZAHARA TÉRSÉGÉBÕL SZÁRMAZÓ MIGRÁNS HOLTTESTÉT EMELTÉK KI A TENGERBÕL MAROKKÓI HAJÓK. MEGKEZDTÉK A KIUTASÍTÁSI VÉGZÉSEK KIOSZTÁSÁT AZ EGYEDÜLÁLLÓ FÉRFI MENEKÜLTEKNEK IZRAELBEN. A NÕKET, A CSALÁDOSOKAT ÉS A KISKORÚAKAT NEM ÉRINTI AZ ÁPRILISBAN KEZDÕDÕ, GYORSÍTOTT KITOLONCOLÁS. ÚJABB GÁZAI HÁBORÚTÓL TART AZ IZRAELI VEZÉRKARI FÕNÖK, GADI EIZENKOT TÁJÉKOZTATTA A KORMÁNYT AZ EGYRE ROMLÓ HELYZETRÕL. A VENEZUELAI KORMÁNY KÉSZ ALÁÍRNI A VÉGLEGES MEGÁLLAPODÁST AZ ELLENZÉKKEL. NICOLÁS MADURO ÁLLAMFÕ JELEZTE: ORSZÁGA NEM RIAD VISSZA SEMMIFÉLE OLAJEMBARGÓTÓL, AMELLYEL AZ USA ÉS ARGENTÍNA FENYEGETI. EGY EMBER MEGHALT ABBAN A PÉCSI TÛZBEN, AMELY EGY ELHAGYATOTT IPARTERÜLETEN KELETKEZETT. A KELETI PÁLYAUDVARON ISMERTÉK FEL, ÉS FOGTÁK EL AZT A FÉRFIT, AKI KÉT NAPJA MEGRONGÁLT EGY TÉRFIGYELÕ KAMERÁT BUDAPESTEN. BÁNTALMAZOTT KÉT FÉRFIT 3 KISKORÚ ÉS EGY 20 ÉVES FÉRFI A NYÍREGYHÁZI VASÚTÁLLOMÁSON, CSOPORTOS GARÁZDASÁG MIATT INDULT ELJÁRÁS ELLENÜK. JÁRÕRÖK FOGTAK EL EGY KÖRÖZÖTT REPTÉRI TOLVAJT BUDAPESTEN, A 36 ÉVES FÉRFIT VÁRHATÓAN GYORSÍTOTT ELJÁRÁSBAN ÁLLÍTJÁK BÍRÓSÁG ELÉ. FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ A FÕVÁROS XIV. KERÜLETÉBEN, A GÉPKOCSIBA SZORULT EMBERT A TÛZOLTÓK EMELTÉK KI A RONCSBÓL. 3 KILOGRAMM MARIHUÁNÁT TALÁLTAK ANNÁL A KÁBÍTÓSZER-KERESKEDÕNÉL, AKIT ÚJBUDAI LAKÁSÁN FOGTAK EL A NYOMOZÓK. A KERÍTÉSEN ÁT CSAPÓDOTT EGY CSALÁDI HÁZ KERTJÉBE EGY AUTÓ BALKÁNYBAN, A BALESETNEK EGY SÉRÜLTJE VAN.