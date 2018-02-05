2018. február 5.,
hétfő, Ágota, Ingrid napja

Pogátsa Zoltán

Hír TV

2018. február 5., hétfő 02:02

12 éven aluli nézőinknek nem ajánlott

Kulturális-közéleti beszélgetés Veiszer Alindával – ismétlés.

Vendég: Pogátsa Zoltán közgazdász, szociológus

Az Alinda február 2-ai adása

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Pogátsa ZoltánAlinda

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