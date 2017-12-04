2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Oltai Kata, Herendi Gábor és Győrei Zsolt

Hír TV

2017. december 4., hétfő 10:00

12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott.​

Kulturális-közéleti beszélgetés Veiszer Alindával.

Vendégek: Oltai Kata művészettörténész​, ​Herendi Gábor ​f​ilmrendező, forgatókönyvíró ​és ​Győrei Zsolt színháztörténész.

Az Alinda december 1-i adása.

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