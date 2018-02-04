2018. február 4.,
vasárnap, Ráhel, Csenge napja

Nádasdy Vilma és N​ádasdy​ Á​dám​

Hír TV

2018. február 4., vasárnap 14:55

12 éven aluli nézőinknek nem ajánlott.

Kulturális-közéleti beszélgetés Veiszer Alindával.
Vendég​ek​:​ ​​​Nádasdy Vilma műsorvezető, nyelvtanár​ ​és ​N​ádasdy​ Á​dám​ nyelvész, költő, műfordító.

Az Alinda január 30-i adása.

Hír TVvissza a címlapra
AlindaNádasdy VilmaN​ádasdy​ Á​dám​

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV