2018. január 15.,
hétfő, Lóránt, Loránd napja

Mécs Mónika és Hutlassa Tamás

Hír TV

2018. január 15., hétfő 12:00, frissítve: hétfő 12:12

12 éven aluli nézőinknek nem ajánlott.

Kulturális-közéleti beszélgetés Veiszer Alindával.
Vendégek:​ ​Mécs Mónika producer és Hutlassa Tamás producer.

Az Alinda január 12-i adása.

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