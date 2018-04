Koltai Róbert

UNIÓS JELENTÉS-TERVEZET: A KORMÁNY RENDSZERSZINTÛ FENYEGETÉST JELENT A DEMOKRÁCIÁRA, ÉS A JOGÁLLAMISÁGRA NÉPSZAVA. CZERVÁN GYÖRGY FIDESZES ÁLLAMTITKÁR VEJE LAKTA BE A 45,5 MILLIÓ FORINT UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGÚJULT TÁPIÓSZENTMÁRTONI LOVARDÁT. 200 UKRÁN KETTÕS ÁLLAMPOLGÁRT JELENTETTEK BE A SZABOLCSI KISPALÁD EGYIK HÁZÁBA, AKIKET AZ OTT LAKÓK SOHA NEM LÁTTAK. - RTL KLUB. A JOBBIK SZERINT AZ ÁPRILIS 8-I VÁLASZTÁSON A FIDESZ JAVÁRA DÖNTHETNEK A BETELEPÍTETT UKRÁN ÁLLAMPOLGÁROK. A LEGMEGBÍZHATÓBB AKTIVISTÁKAT MOZGÓSÍTANÁ A FIDESZ A VÁLASZTÁS NAPJÁN MAGYAR NEMZET. VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÜGYBEN, HÛTLEN KEZELÉS MIATT TETT FELJELENTÉST MÁRKI-ZAY PÉTER, HÓDMEZÕVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERE 444. AZ LMP NEM FOGADJA EL KARÁCSONY GERGELY AJÁNLATÁT A VISSZALÉPÉSEKRÕL. VISSZALÉPETT BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, A BALOLDAL KÖZÖS JELÖLTJE BUDAPEST 17. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZETÉBEN. VONA GÁBOR: A GYÕZELEM A RÉSZVÉTELEN FOG MÚLNI. KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM: MAGAS RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÁTSZAVAZÁS A KORMÁNYVÁLTÁS KULCSA. ELTÖRÖLNÉ A MENTELMI JOGOT, ÉS A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOT IS BEVEZETNÉ A JOBBIK, HA HATALOMRA KERÜLNE. AZ ÜGYÉSZSÉG INDÍTVÁNYOZTA CZEGLÉDY CSABA ELÕZETES LETARTÓZTATÁSÁNAK HÁROM HÓNAPPAL TÖRTÉNÕ MEGHOSSZABBÍTÁSÁT. EGY ÚJABB, HALÁLLAL VÉGZÕDÕ ESET UTÁN FELMONDOTT A HONVÉDKÓRHÁZ SÜRGÕSSÉGI OSZTÁLYÁT VEZETÕ ZACHER GÁBOR HVG. AZ ORVOS CÁFOLTA LEMONDÁSÁT, VALAMINT AZT, HOGY AZT FELAJÁNLOTTÁK VOLNA NEKI ATV. ELSÕ FOKON ÖSSZESEN 67 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE A SZERB BÍRÓSÁG AZT A HÉT FÉRFIT, AKIT TÖBB TERRORCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉVEL VÁDOLTAK. OLASZ KORMÁNYALAKÍTÁS: AZ ÖT CSILLAG MOZGALOM NEM HAJLANDÓ KOALÍCIÓRA LÉPNI BERLUSCONIVAL. TÚLSÁGOSAN ELLENZÉKI VOLT JEKATYERINBURG POLGÁRMESTERE, EZÉRT AZ OROSZ VÁROSBAN NEM LESZ POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS. OROSZORSZÁG KEZDEMÉNYEZTE A NEMZETKÖZI VEGYIFEGYVER-TILALMI SZERVEZET RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK ÖSSZEHÍVÁSÁT A BRIT KÉMMÉRGEZÉS MIATT. VLAGYIMIR PUTYIN SZERINT OROSZORSZÁG TISZTÁZNI FOGJA, HOGY NEM VOLT KÖZÜK A GYILKOSSÁGI KÍSÉRLETHEZ. OROSZORSZÁG SZANKCIÓKAT TERVEZ LETTORSZÁG ELLEN IS. A HADSEREGET KÜLDI A MEXIKÓI HATÁR VÉDELMÉRE DONALD TRUMP, MERT 1200 MIGRÁNS INDULT EL A KÖZÉP-AMERIKAI HONDURASBÓL EGYESÜLT ÁLLAMOKBA. DONALD TRUMP FONTOLGATJA AZ AMERIKAI CSAPATOK KIVONÁSÁT SZÍRIÁBÓL. A TÖRÖKORSZÁGI ERZURUM IS BESZÁLL A 2026-OS TÉLI OLIMPIA RENDEZÉSI JOGÁÉRT ZAJLÓ VERSENYBE. MAGÁNÉLETI VITA MIATT LÖVÖLDÖZÖTT EGY NÕ A YOUTUBE KALIFORNIAI SZÉKHÁZÁBAN, MAJD ÖNGYILKOS LETT. EGY 25 ÉVES PALESZTINT AGYONLÕTTEK AZ IZRAELI ERÕK A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁN, AZ IZRAELI HADSEREGGEL ZAJLÓ ÖSSZECSAPÁSOKBAN. CIVILEKET BOMBÁZOTT LE SZAÚD-ARÁBIA EGY JEMENI KIKÖTÕBEN, 12-EN HALTAK MEG. TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK ÉS EGY EMBER MEGHALT EGY MEXIKÓI BUSZBALESETBEN BLIKK. 6 BÁNYÁSZ ÉGETT HALÁLRA DÉL-AFRIKÁBAN EGY BUSZBAN, AMELYET ISMERETLEN TÁMADÓK GYÚJTOTTAK FEL MOLOTOV-KOKTÉLLAL. OSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT EGY GÉPKOCSI ALGYÕ TÉRSÉGÉBEN, A 47-ES FÕÚTON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. LETÉRT AZ ÚTRÓL ÉS FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ A VAS MEGYEI SZENTPÉTERFA KÖZSÉG TÉRSÉGÉBEN, EGY EMBER MEGHALT. KIGYULLADT EGY PRÉSGÉP EGY MÛANYAG-FELDOLGOZÓ ÜZEMBEN HELVÉCIA KÜLTERÜLETÉN, AZ ÉPÜLETBÕL 161 DOLGOZÓ MENEKÜLT KI, SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT. TELJES TERJEDELMÉBEN ÉGETT EGY CSALÁDI HÁZ BUDAPEST XVII. KERÜLETÉBEN, EGY EMBER MEGHALT.