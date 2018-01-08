2018. január 8.,
hétfő, Gyöngyvér napja

10°

Herendi Gábor

Hír TV

2018. január 8., hétfő 10:30, frissítve: hétfő 10:43

12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott.

Kulturális-közéleti beszélgetés Veiszer Alindával. Vendég: Herendi Gábor filmrendező, forgatókönyvíró, producer.

Az Alinda január 4-i adása.

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